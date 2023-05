Les américains et Saint Seiya : une histoire d’amour compliquée

Les Chevaliers du Zodiaque. J’en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais ce monument de la culture série de notre enfance a connu son heure de gloire lors du Club Dorothée en France. Avec la sortie du film live, petti retour sur l’étrange relation qu’entretiennent les américains avec l’anime.

Saint Seiya n’est pas arrivé sur les écrans américains rapidement. D’ailleurs, quand c’est arrivé, ce n’était pas dans les meilleures conditions. Pour Saint Seiya, ça a été un doublage foireux et une diffusion tronquée de quelques épisodes.

Au même moment, DIC entertainment a acquis la licence pour explorer en DVD la série. Et ils ont eu quoi comme idée ? Nouveau doublage ! Mais encore une fois, série tronquée et aucune intégrale disponible pour nos amis américains.

Censure et sortie hasardeuse en DVD n’ont pas permis à la jeunesse américaine de découvrir la série comme il faut.

Ce ne sera qu’en 2018 que le pays pourra découvrir Saint Seiya avec un troisième doublage plus fidèle, histoire d’accompagner la sortie de l’adaptation Netflix de la série en images de synthèse.



Il y a quelques années, vous avez sûrement entendu parler de Starstorm, cette obscure adaptation LIVE de la série. 19 secondes ont été mises en ligne et on n’en est toujours pas revenu. Un peu fauchées, ces images étaient donc extraites d’un pilote de 15 minutes qui aurait servi à une possible adaptation en long métrage ! et Nous sommes en 1994 ! Derrière ce projet il y a Renaissance Entertainement, un petit studio qui voulait dominer l’animation avec des projets nourris de la culture japonaise. Starstorm reste toujours introuvable. Et ce n’est pas Ray Mona qui dira le contraire. Cette géniale youtubeuse est adepte des lost médias. Elle a notamment réussi à découvrir teen angel, l’adaptation US en live action de Sailor Moon ! Oui, un pilote a été tourné mélangeant live action et animation pour un résultat kitsch à souhait.

Mais elle ne s’est pas arrêtée là. Ray Mona a reçu un document rare, une copie du pilote de Guardians of the Cosmos…



Starstorm , Guardians of the cosmos, Knights of zodiac sur Netflix et Crunchyroll, et KOTZ au cinéma, 4 adaptations qui sont purement et simplement des produits faits avec professionnalisme mais aucunement avec l’envie de transposer fidèlement…