Qui pour jouer Superman et Lois dans Superman Legacy ?

Qui va jouer Clark Kent et Lois Lane pour un nouveau public ? C’est la question que l’on se pose alors que Superman Legacy réalisé par James Gunn est prévu pour l’été 2025.

Il faut se faire à l’idée que l’ère Henry Cavill est derrière nous et James Gunn s’apprête à lancer la production de son Superman Legacy. Mais quid du casting ?

Ecrit et réalisé par James Gunn, Superman Legacy est prévu sur nos écrans durant l’été 2025. Avec la grève des scénaristes qui met Hollywood à l’arrêt, le processus de casting ne change rien pour James Gunn. La production est toujours prévu pour janvier. D’ici là, il faut passer des tests pour la paire d’acteurs que tout le monde attend de pied ferme.

En association avec Man of Screen, le site sur les adaptations de Superman à l’écran, nous allons nous pencher sur les rumeurs de casting pour le prochain film Superman. Les news vont donc se bousculer pour savoir qui va jouer Superman / Clark Kent et qui va jouer Lois Lane ! Après Cavill et Adams, après Hoechlin et Tulloch, nous sommes tous en train de réfléchir et de craindre les annonces casting.

Selon les premières rumeurs, une short-list est sortie de chez Hollywood Reporter.

Qui pour jouer CLARK KENT / SUPERMAN

David Corenswet

Américain

Né en 1993 – 30 ans – 1m93

A joué dans la série Hollywood et le film Pearl

Probabilité : 50 %

Envie : 50 %

Celui que tout le monde place gagnant. IL a absolument tout pour lui sauf peut-être son âge un poil élevé. Mais il pourra jouer le jeunot et ensuite l’adulte assez facilement dans les prochains films. il est peut-être trop « Superman » pour être l’élu…

Wolfgang Novogratz

Américain

Né en 1997 – 26 ans – 1m91

A joué dans Sierra Burgess Is a Loser

Probabilité : 40 %

Envie : 25 %

Il a ses fans, il a le physique, son petit sourire est sa marque de fabrique. Il a tout pour réussir…

Jacob Elordi

Australien

Né en 1997 – 26 ans – 1m96

A joué dans Euphoria

Probabilité : 30 %

Envie : 10 %

L’âge, la taille, il a sa fanbase, mais il semblerait qu’il ne soit pas du tout fait pour ce rôle.

Tom Brittney

Anglaise

Né en 1990 – 33 ans – 1m88

A joué dans la série Grantchester

Probabilité : 30 %

Envie : 10 %

Un poil trop vieux, taille correcte, il a le physique mais ne semble pas avoir l’aura.

Andrew Richardson

Américain

Né en 1992 – 31 ans

A joué dans le film A Call to Spy

Probabilité : 10 %

Envie : 5 %

N’a rien pour le rôle. Il devrai se muscler beaucoup en peu de temps. Ou alors le physique voulu par Gunn est plus proche d’un Andrew Garfield… Dans ce cas…

Nicholas Hoult

Anglaise

Né en 1989 – 34 ans – 1m90

A joué dans Le Menu, Mad Max, X-Men

Probabilité : 12 %

Envie : 15 %

Franchement, il serait parfait si Gunn veut faire un Superman version Spider-man du MCU. Mais, il faut le dire, il est trop vieux. Possiblement un Jimmy et encore, l’âge joue aussi. Il est pressenti pour jouer Lex Luthor ! Son air trop gentillet pourrait jouer contre lui.

Qui pour jouer LOIS LANE

Emma McKey

Franco-britannique

Née en 1996 – 27 ans

A joué dans la série Sex Education et le film Eiffel

Probabilité : 50 %

Envie : 10 %

Elle fait aussi partie des favorites, elle a ses fans mais avouons qu’elle semble un poil hors-sujet.

Rachel Brosnahan

Américaine

Née en 1990 – 33 ans

A joué dans la série Mrs Maisel

Probabilité : 30 %

Envie : 15 %

Respectée par la profession pour son rôle récompensé de Mrs Maisel, Rachel pourrait tirer son épingle du jeu, même si elle a déjà 32 ans.

Samara Weaving

Australienne

Née en 1992 – 31 ans

A joué dans Scream 6, Wedding Nightmare et La Babysitter

Probabilité : 25 %

Envie : 70 %

Excellente actrice, Samara est possiblement un peu trop âgée. Et la voir en brune serait détonnant.

Phoebe Dynevor

Anglaise

Née en 1995 – 28 ans

A joué dans la série Bridgerton

Probabilité : 25 %

Envie : 60 %

Si on veut une Lois rousse, jeune, pétillante, elle semble cocher toutes les casses.

Notre préférence irait pour la paire Samara Weaving / David Corenswet, mais Hollywood nous réservera bien des surprises, et possiblement des polémiques ! Et vous, quel serait votre casting rêvé ?