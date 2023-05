En Eaux (Très) Troubles : Jason Statham revient tataner du requin

Sharknado avec des millions de budget, c’est En Eaux (Très) Troubles (The Meg 2).





Oui, En Eaux Troubles (The Meg) était un bon blockbuster décomplexé, sans prétention ou presque et qui n’allait pas plus loin que sa note d’intention. Avec plus de 500 millions de dollars de recette, on ne peut pas dire que le public a boudé son plaisir. Et The Meg 2 va être encore un gros kiff régressif.

Beaucoup ne le savent pas mais The Meg est l’adaptation du roman Meg: A Novel of Deep Terror de Steve Alten daté de 1997. Après Jon Turteltaub, c’est Ben Wheatley qui s’y colle, un réalisateur plutôt porté sur le film de genre (High Rise avec Tom Hiddleston, c’est lui).

Jason Statham revient donc face à un requin encore plus gros que celui du premier opus. La bande-annonce vient tout juste d’arriver et on ne peut pas dire que c’est avare de gros moments. On en voit presque trop mais c’est jouissif.



Ce sera le 2 août dans toutes les bonnes salles climatisées de France et en 3D.

Warner Bros. Pictures et CMC Pictures présentent EN EAUX TRÈS TROUBLES avec, outre Jason Statham et Jing Wu, Sophia Cai (EN EAUX TROUBLES), Page Kennedy (EN EAUX TROUBLES), Sergio Peris-Mencheta (RAMBO : LAST BLOOD), Skyler Samuels (The Gifted) et Cliff Curtis (la saga AVATAR). EN EAUX TRÈS TROUBLES est réalisé par Ben Wheatley (IN THE EARTH, FREE FIRE) sur un scénario de Jon Hoeber et Erich Hoeber (EN EAUX TROUBLES, TRANSFORMERS : RISE OF THE BEASTS) et Dean Georgaris (EN EAUX TROUBLES, LARA CROFT TOMB RAIDER : LE BERCEAU DE LA VIE) et une histoire originale de Dean Georgaris, Jon Hoeber et Erich Hoeber, d’après le roman Meg – La Fosse de Steve Alten. Le film est produit par Lorenzo di Bonaventura (EN EAUX TROUBLES, BUMBLEBEE) et Belle Avery (EN EAUX TROUBLES, 7H58 CE SAMEDI-LÀ), tandis que la production exécutive est assurée par Jason Statham, Cate Adams, Li Ruigang, Catherine Xujun Ying, Jing Wu, E. Bennett Walsh, Erik Howsam, Gerald R. Molen et Randy Greenberg. Le réalisateur s’est entouré du chef-opérateur Haris Zambarloukous (BELFAST, LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS), du chef-décorateur Chris Loewe (THE GRAY MAN, MOURIR PEUT ATTENDRE), du chef-monteur Jonathan Amos (BABY DRIVER, PADDINGTON 2), du superviseur effets visuels Pete Bebb (LES ANIMAUX FANTASTIQUES, INCEPTION), de la chef-costumière Lindsay Pugh (MATRIX RESURRECTIONS, KRYPTON) et du compositeur Harry Gregson-Williams (EN EAUX TROUBLES, SEUL SUR MARS).