Agir et Penser comme Son Goku : Dragon Ball en livre de développement personnel ?

Dragon Ball a beau passer les années, elle reste une œuvre qui garde toute son aura malgré les suites plus ou moins inspirées. Mais peut-on parler de Dragon Ball autrement ? C’est le cas du livre de Colas Tran, Agir et Penser comme Son Goku aux éditions Opportun.



Dragon Ball, Z, Super, Kai, GT, Budokai Tenkaishi, Fusions, tant d’itérations pour cette création d’Akira Toriyama de 1984. Jeux vidéo, dessins-animés, film live (on oubliera), cartes, Dragon Ball a fait naître un héros : Son Goku. Goku pour les intimes. Mais agaçant pour certains, iconique pour d’autres, qui est vraiment ce personnage ?



Ce Superman nippon est possiblement un héros simpliste pour beaucoup. Mais pour certains, Goku est avant tout un personnage à étudier. C’est ce qu’a voulu faire Colas Tran, journaliste spécialisé dans la culture nipponne qui a osé faire l’impensable : un livre sur la psychologie de Son Goku.

Agir et Penser comme Son Goku fait partie de la collection qui contient déjà Agir et penser comme un chevalier du zodiaque, comme Dark Vador, comme Batman, comme Jésus, comme Harry Potter, comme Tyrion Lannister…

« Avec la popularité que ça a […] Dragon Ball nous parle encore. Il y a des valeurs qui nous traversent » précise Colas Tran – La 5è Couv’

Colas Tran est parti du manga pour ce livre qui revient sur l’enfance de Goku, sa personnalité, son innocence, ses relations aux autres… S’appuyant sur les grandes étapes de sa vie (ses combats, ses rencontres), Colas Tran développe le profil de Goku avec ses valeurs, ses qualités, ses attentes. Chaque chapitre s’ouvre sur une citation du manga et se termine par une leçon apprise par les actes de Goku à travers les mangas.

Augmenté de dessins originaux humoristiques de l’auteur, d’une préface de la cultissime Brigitte « Nuaaage Maaggiiiique » Lecordier, voix de Goku enfant, et de thématiques riches et insoupçonnées (une partie sur le… travail de Goku !?! ), Agir et Penser comme Son Goku est un bel hommage à un personnage qui nous accompagne depuis plus de 30 ans.

