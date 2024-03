Superman 2025 de James Gunn : le casting, les infos, les photos, (les spoilers ?)

Superman : Legacy est le nouveau film Superman réalisé par James Gunn attendu pour l’été 2025. Casting, scénario, photos, premières images, on veut déjà tout savoir !

Le fil info

Le 29 février, jour anniversaire de Kal El, James Gunn a annoncé le premier jour de tournage. Avec lui, son lot d’informations déjà intéressantes.

Il y a quelques jours de cela avait lieu la lecture du script avec tout le casting.

De gauche à droite et de haut en bas : David Corenswet (Clark / Superman), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Edi Gathegi (Mister Terrific), Terence Rosemore (Otis), Peter Safran, Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Anthony Carrigan (Metamorpho), Sara Sampai (Eve Teschmacher), María Gabriela de Faría (The Engineer), Nathan Fillion (Guy Gardner), James Gunn, Isabela Merced (Hawkgirl) et Rachel Brosnahan (Lois Lane).

Le même jour, Isabel Merced et Sara Sampaio ont posté leur pancarte avec leur nom et leur rôle… et un logo, celui de Kingdom Come. Logo de travail ? Les posts ont été supprimés…

Mais ce 29 février, James Gunn a posté ça :

C’est bien le logo officiel du film et donc du costume porté par David Corenswet, le nouveau Superman pour le cinéma. Gunn annonce également que le titre ne serait plus Superman : Legacy mais Superman, tout simplement.

Le même jour, Rachel Bronahan, la nouvelle Lois Lane, a posté un Tik Tok qu’elle a filmé le jour de la lecture du script (elle porte le même haut que sur la photo). On peut y voir le prochain Lex Luthor, Nicholas Hoult et David Corenswet. De la bonne humeur !

Enfin David Corenswet a vidé tout son Instagram pour ne poster que la même photo du costume. On peut même y lire un échange entre Hoult et lui. De la bonne humeur encore !

Le casting de Superman 2025

David Corenswet (Clark / Superman)

Rachel Brosnahan (Lois Lane)

Skyler Gisondo (Jimmy Olsen)

Nicholas Hoult (Lex Luthor)

Edi Gathegi (Mister Terrific)

Terence Rosemore (Otis)

Anthony Carrigan (Metamorpho)

Sara Sampai (Eve Teschmacher)

María Gabriela de Faría (The Engineer)

Nathan Fillion (Guy Gardner)

Isabela Merced (Hawkgirl)