Les 4 Fantastiques, Black Panther 2, des retours, Marvel met la dose dans sa phase 5

Ce jeudi avait lieu le Disney Investor Day qui présente le line-up e la firme qui comprend Pixar, Disney Studios, Disney+ et bien entendu Fox et Marvel. Et côté Marvel, la Phase 5 s’annonce riche.



On vous laisse découvrir les images et les annonces dans la vidéo.





On ne savait pas si Black Panther 2 pouvait encore se faire avec la mort de ‎Chadwick Boseman en août 2020. IL ne le sera pas, et le film se concentrera sur les autres personnages. Jusqu’à ce qu’on nous annonce que le personnage soit recréé en CGI… on ne serait pas surpris. Tout est possible.



She-Hulk marquera non seulement l’arrivée de Tatiana Maslany (Orphan Black) dans le MCU mais aussi le retour de Tim Roth dans le rôle d’Abomination, aperçu dans L’Incroyable Hulk, premier film du MCU avec Edward Norton en 2008.



Autre info, la confirmation que les 4 Fantastiques arriveront bien sous la caméra de Jon Watts, déjà auteur sur les Spider-man de Sony / Marvel.

What If est la solution animée à tous les fantasmes Marvel. Uchronie, réécriture, les possibilités sont immenses et voici la bande-annonce.





Les Gardiens de la galaxie the Holiday Special, Ant-Man 3, Ms. Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness connecté à Wandavision (qui s’annonce fou) et Spider-man 3, Secret Invasion, Ironheart, Armor Wars … Checkez la vidéo et partez pendant 20 minutes dans le MCU.



Voici le calendrier de la phase 5, très (trop?) riche.





2021 :

15 janvier : WandaVision (D+)

19 mars : Falcon et le Soldat de l’Hiver (D+)

7 mai : Black Widow

Mai : Loki (D+)

9 juillet : Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Eté : What If…? (D+)

Automne : Ms. Marvel

5 novembre : Eternals

Décembre : Hawkeye



2022 :

25 mars : Doctor Strange in the Multiverse of Madness

6 mai : Thor : Love and Thunder

8 juillet : Black Panther 2

Décembre : The Guardians of the Galaxy Holiday Special (D+)



et enfin sans date :



Blade

Ant-Man and the Wasp : Quantumania

The Fantastic Four

She-Hulk

Moon Knight

Secret Invasion (D+)

Ironheart (D+)

Armor Wars (D+)

I Am Groot (D+)