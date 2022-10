Henry Cavill de retour en Superman, c’est officiel !

Si vous vous préservez de tout spoiler sur les gros films, les annonces officielles sont vos ennemies également. Henry Cavill a annoncé sur son Instagram, qu’il était de retour dans le rôle de Superman !



Difficile, comme le retour de Tom Delonge dans blink-182 ou l’apparition des Spider-man dans le dernier film de garder des rumeurs qui enflent et enflent !



Attention, spoilers sur les films DC sortis et à venir !



L’univers DC a connu des bouleversements certains. Outre un DCU bancal, brouillon mais néanmoins correct, Warner et DC Comics ont tenté de faire vivre leurs héros dans des films jamais vraiment ratés.

L’venture Justice League a été possiblement la plaque tournante de la révolution. Révolution ? Plutôt rétropédalage puisque le Snyderverse comme on l’appelle a été tué dans l’œuf malgré de nombreux films riches et denses. Man Of Steel en 2013, Batman v. Superman en 2016, Justice League en 2017, ont essayé de construire un univers cohérent. Wonder Woman et Aquaman, tout comme Shazam ont préféré faire dans l’indépendant.



La sortie du Snyder Cut, la version intégrale et non charcutée par Joss Whedon et les producteurs, est sortie en 2020 redonnant un espoir aux fans de voir le Snyderverse revenir officiellement. La production de The Flash a aussi contribué à semer le doute sur ce que voulait faire Warner Bros. Caméos, nouveau Batman, réécriture, adaptation du comics Flashpoint qui permet de tout effacer, ça n’a pas été simple.

La brume semble s’estomper depuis que Warner et Discovery ont fusionné, que les dirigeants qui s’occupaient du DUC ont été remerciés, et que Dwayne Johnson mette son grain de sel. Il semble que son Black Adam ouvre de nouvelles perspectives. La rumeur était présente de plus en plus et les déclarations de The Rock ne laissait filer aucun doute : Superman allait revenir.

Maintenant que le film est sorti et que l’on comprend qu’il n’est là que pour la scène post-générique, il y a une grande interrogation qui se pose : le Snyderverse est-il de retour ?

Possiblement, puisque Batman, Wonder Woman sont annoncés dans de futurs films en caméos et que Henry Cavill lui-même vient de déclarer qu’il était de retour officiellement en Superman sur son compte Instagram.

La Warner a dévoilé qu’elle avait des plans futurs sur Superman il y a peu, avant la sortie de Black Adam. DC avait même annoncé un plan sur dix ans. On peut donc s’attendre à une suite officielle de Man of Steel, plus de dix ans après sa sortie. Certains fans les plus téméraires veulent même que Zack Snyder remette le couvert. Ne vaut-il pas mieux un peu de fraîcheur côté réalisateur ?

Alors, henry ? euh… heureux ?