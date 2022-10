Terrifier 2 : gerbant, mais est-il bon au moins ?

Inconnu au bataillon pour beaucoup, Terrifier était un petit film gore de 2016 écrit et réalisé par Damien Leone. Terrifier 2 est sortie au cinéma cet automne et a connu un bouche-à-oreille étonnant au point d’en faire un phénomène.

« Des spectateurs s’évanouissent », « le film provoque des malaises et fait vomir », Terrifier 2 est sorti dans les salles américaines avec un retour du public qui fait le buzz.

Art le Clown est-il la nouvelle icône du cinéma d’horreur ? Avec Terrifier 2 et les réactions extrêmes de certains spectateurs, on peut se demander si le film n’est pas en passe de devenir plus gros qu’il ne l’est. Plutôt que de s’arrêter sr les gros titres et de qualifier le film d’horreur de genre malsain, intéressons-nous au film.

Sans aller bien loin, au bout de quelques minutes, une tête est déjà fracassée, ouverte et un œil enlevé… Art le clown est ensanglanté et vient de commettre un crime odieux. Il va à la blanchisserie nettoyer son costume. Il croise une jeune fille, clown horrible elle aussi qui a une soudaine diarrhée sur son siège. Bienvenue dans Terrifier 2.

Pour le reste, cadavre d’animaux en putréfaction, membres découpés, enfants malmenés sont au programme. Oui, Terrifier 2 est gore à souhait. Oui Art le clown est quelqu’un d’angoissant, mais Terrifier 2 est tout sauf un bon film. L’ambiance malsaine et pesante du début de film s’étiole au fur et à mesure malgré le charisme évident de ce méchant iconique.

L’histoire paraît décousue et ce ne sont pas les multiples effets gores – plutôt très convaincants – qui vont éveiller un quelconque intérêt. On est vraiment dans un film qui (et je déteste cette expression) plaira aux amateurs du genre. Il y a peu de personnages très développés dont on se soucie. L’histoire est prétexte à une succession de séquences qui n’ont qu’un intérêt graphique plutôt que narratif.

Terrifier 2 provoque tant de réactions qu’il en devient un phénomène mais en tant que film gore, ce n’est pas le premier et ce ne sera sûrement pas le dernier. C’est un genre peu mis en avant en salles et pour avoir bénéficié d’une telle sortie en salles, il gagne également ne réputation solide désormais.

Le premier Terrifier est disponible sur Insomnia, la plateforme horreur qui est accessible via Prime Video pour quelques euros par mois.