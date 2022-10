Doctor Who : regardez la nouvelle régénération du Docteur et le look de Ncuti Gatwa !

Le 23 octobre, la BBC a diffusé The Power of the Doctor, un ép isode spécial de Doctor Who à l’occasion des 100 ans de la BBC . Et avant d’attaquer une nouvelle saison avec un nouveau docteur, découvrez le départ de Jodie Whittaker après 3 saisons dans la peau du Treizième Docteur.

Doctor Who a connu des années mouvementées depuis l’arrivée de Jodie Whittaker. outre le fait qu’elle soit la première Doctor femme et ait essuyé plusieurs critiques, son run en tant que héroïne n’a pas marqué les esprits. Chris Chibnail a eu également des retours critiques assez moyens concernant sa maitrise de l’univers de Doctor Who.

Doctor Who fêtera ses 60 ans en 2023, la BBC a fêté ses 100 ans, alors en cette double célébration, événement avec le retour de Russel T. Davies à la tête de la série !

Durant l’année 2022, la BBC a diffusé trois épisodes indépendants afin de conclure les aventures du Treizième Docteur. Et 3 épisodes spéciaux seront diffusés en 2023. C’est en mai 2022 que l’acteur qui jouera le nouveau Doctor a été révélé. Et c’est Ncuti Gatwa alias le 15e Docteur, issu de Sex Education, qui sera la star de cette saison 14.

Dans l’épisode The Power of the Doctor, nous découvrons donc le départ de Jodie Whittaker. Découvrez dès maintenant la scène.

https://twitter.com/bbcdoctorwho/status/1584277227885166593

Cela annonce donc le retour de David Tennant, comme dévoilé sans grande précaution depuis quelques mois. Il incarnait le Dixième Doctor ! Et officiellement, il incarne le Quatorzième Docteur. Pas de date pour la saison 14 mais une bande annonce dévoile le look de Ncuti Gatwa.

Nous pouvons donc voir les retours de David Tennant et Catherine Tate, et l’arrivée de Neil Patrick Harris !

Serait-ce le début d’une nouvelle ère pour Doctor Who ?