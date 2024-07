My Adventures with Superman, saison 2 (MAX) : mieux ? Pas sûr.

My Adventures with Superman est la toute dernière adaptation de Superman avant de plonger dans la nouvelle ère cinématographique de James Gunn en 2025. La saison 2 est disponible sur la nouvelle plateforme MAX. Que vaut cette nouvelle saison ?

My Adventures with Superman ne nous avait pas laissé un souvenir génial en saison 1. Cette proposition de donner un ton plus « foufou », kawai à l’univers du Man of Steel était osée. Guidés par la curiosité, on s’est tous plongé dedans. Si une aprtie du public a trouvé ça plutôt frais et génial, l’autre, possiblement moins réceptif au style, a trouvé ça niais et enfantin.

Une saison 2 plus travaillée ?

Qu’on le dise de suite, la série n’est pas niaise ou enfantine comme peuvent l’être des séries pour enfants. Mais My Adventures with Superman est plutôt orienté teen, adeptes d’animes. Il est vrai que les personnages, l’animation et les gimmicks penchent plus du côté de l’animation japonaise que de Superman, The Animated Series de 1996.

Est-ce une mauvaise chose ? Non, il y a clairement un public pour ça. Cependant, il faut juger aussi objectivement que subjectivement. N’étant pas client de ce style, j’ai eu du mal à m’intéresser vraiment à cette série. La saison 2 arrivant, j’y suis allé à reculons, sans grand intérêt.

Cette saison 2 ne marque pas une énorme évolution. Il y a, pourtant, une différence notable, c’est que la part de sérieux, de gravité, est plus importante. Nous avons l’arrivée de Lex Luthor, de Brainiac (avec la voix de l’acteur de Lost et Evil, Michael Emerson) et de Kara.

La cousine de Superman a un arc important qui va jusqu’à la fin de la saison. Et cet arc est plutôt rondement mené. La série utilise tout son temps d’écran nécessaire pour raconter et développer toute cette intrigue. Si on peut trouver le temps long, on est tout de même d’accord pour accorder un certain crédit à l’écriture feuilletonnante.

Un univers qui devient intéressant

L’univers de Superman s’étend donc avec, en plus, quelques références à d’autres personnages. Mais si l’univers étendu n’est pas encore pour cette saison, on aime à penser que la série gagnerait beaucoup à augmenter sensiblement son nombre de personnages. Amanda Waller, le Général Lane, Lex Luthor ne font pas tout. Ils sont la caution grand méchant, mais n’apporte pas plus que ça au trio Clark / Lois / Jimmy. Les autres superhéros sont sympathiques mais, esthétiquement, ne sont pas vraiment identifiables. Il faudrait d’autres alliés et l’apport de Supergirl est, après réflexion, possiblement une idée pas très bonne car elle va doubler les défauts, à savoir l’aspect cul-cul. Kara et Jimmy sont proches, c’est donc deux fois plus de rouge sur les joues, de poses ridicules et de KAWAIIII.

L’animation et le dessin sont désormais pardonnés. C’est le style, on ne peut pas leur en vouloir. La saison 2 de My Adventures with Superman est plutôt solide avec le recul. Le nombre faible d’épisodes nous fait dire que la série joue la prudence. Si la saison 3 est actée alors que les saisons 1 et 2 ont été produites dans la foulée, il faudra attendre plusieurs mois avant de voir si la série prend une direction différente.

