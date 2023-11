Josh Harnett avait presque dit oui à Superman et Jacob Elordi a dit non !

Superman : Legacy refait parler de lui puisque la production et la promotion sont reparties côté Hollywood vu que toutes les grèves sont terminées.

Article de Man Of Screen, la source francophone des adaptations de Superman

On commence par Jacob Elordi, l’acteur de The Kissing Booth a répondu à une interview pour GQ où il révèle qu’il a dit non à Superman : Legacy trouvant le projet trop dark. Rien ne dit s’il parle du script ou s’il trouve l’univers dark. En effet, ces mots laissent planer le doute :

“Well, they asked me to read for Superman. That was immediately, ‘No, thank you.’ That’s too much. That’s too dark for me.”

Le « immédiatement » souligne qu’il n’a même pas tenté de lire le script. Le buzz a fait le tour sur les réseaux et les fans veulent désormais en savoir plus, sachant que Gunn a révélé que le film serait plus léger que le Snyderverse.

Après Dean Cain et avant Tom Welling et Brandon Routh, il y a eu Josh Harnett. C’est vite résumé mais un projet de film appelé Superman : Flyby était en discussion avec un script écrit par J.J. Abrams et réalisé par Brett Ratner.

C’est en 2014 qu’il parle du projet pour le magazine Détails : « Je ne voulais pas être identifié à Superman pour le reste de ma carrière. Je n’avais peut-être que 22 ans, mais j’ai perçu le danger ».

Paul Walker, Brendan Fraser ou encore Ashton Kutcher étaient dans la liste des acteurs pressentis pour le rôle. On sait que le projet a été plus loin que ça puisque Henry Cavll et Brandon Routh ont été jusqu’à faire des essais avec le costume quasi définitif.

Josh Harnett n’a jamais dit s’il avait passé des tests plus poussés. Mais voici qu’une photo de lui en costume a fuité ! Comme on peut le voir, c’est vraiment à l’état de pré-production alors que Josh et le costume ne sont pas prêts du tout ! On remarque également que le S est très proche de celui de Superman Returns qui sera produit 2 ans plus tard avec Brandon Routh dans le rôle de Superman.