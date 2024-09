Grotesquerie : Taylor Swift et cette nouvelle série de Ryan Murphy ont un point en commun.

Grotesquerie est la prochaine création de Ryan Murphy, une série d’horreur qui rappelle furieusement American Horror Story.

On a un peu perdu la trace de Ryan Murphy dans nos radars des choses à suivre. Depuis qu’American Horror Story s’est perdu, que 9-1-1 fait sa vie, le créateur de Glee et de Nip/Tuck nous avait proposé Monster, l’histoire de Jeffrey Dahmer.

Ryan Murphy, toujours prolifique

Pour cette rentrée, Ryan Murphy revient avec trois projets : le dernier spin-off « American Story » avec la version sport dans American Sports Story, le drama avec Joshua Jackson (Fringe, Dawson) Docteur Odyssey et, enfin, Grotesquerie.

Grotesquerie, créée avec le romancier Jon Robin Baitz et le jeune scénariste Joe Baken, est une série d’épouvante.

Une série de crimes atroces déstabilise une petite communauté. La détective Lois Tryon (Niecy Nash, Scream Queens, Claws) a l’étrange sensation d’être la cible de ces crimes, comme si quelqu’un – ou quelque chose – se moquait d’elle. À la maison, Lois doit gérer sa relation tendue avec sa fille, son mari (Courtney B. Vance, beaucoup trop de séries à son actif) en soins intensifs et ses propres démons intérieurs. Sans aucune piste et ne sachant pas vers qui se tourner, elle accepte l’aide de Sœur Megan, une religieuse et journaliste du Catholic Guardian. Sœur Megan, avec son propre passé difficile, a vu le pire de l’humanité, mais croit toujours en sa capacité à faire le bien. Lois, de son côté, craint que le monde ne succombe au mal. Alors que Lois et Sœur Megan rassemblent des indices, elles se retrouvent prises au piège d’une toile sinistre…

American Taylor Story

Un teaser s’était dévoilé il y a peu, rappelant furieusement les images abstraites du générique d’American Horror Story. Cette fois, une bande-annonce de la série est sortie, introduite par… monsieur Taylor Swift.

On ne se refait pas. Pour avoir un maximum de clics et d’intérêt, on fait appel à Travis Kelce, le joueur de foot américain des Kansas Chiefs est le petit copain de la chanteuse mégastar. Comme elle vit sa meilleure vie, on mise un peu sur lui pour attirer les Swifties. Travis Kelce joue donc dans Grotesquerie un rôle non précisé. Il introduit également la bande-annonce alors qu’il n’apparait que quelques secondes dans la vidéo…

C’est le premier rôle important du joueur. On ne sait donc pas s’il a le talent pour durer et avoir une seconde carrière. Pour rappel, Taylor Swift a quelques rôles à son actif dont Les Experts, New Girl, Valentine’s Day ou encore Cats et Amsterdam.

Les 10 épisodes de Grotesquerie arriveront le 25 septembre sur FX et quelques semaines plus tard sur Disney+.