Cryptomonnaie : les séries et films à voir sur le sujet

La période des soirées télé sous le plaid est officiellement lancée. Alors plutôt que de revisionner pour la énième fois votre série préférée, pourquoi ne pas plutôt vous lancer sur un sujet qui vous intrigue depuis quelque temps, la cryptomonnaie ? Voici des exemples de séries et films à visionner cet hiver.

Start-Up, la série avec Martin Freeman

Datant de 2018, la série Start-Up a été remise au goût du jour depuis qu’elle est au catalogue de l’une des plateformes de streaming. Elle retrace l’émergence de GenCoin, une idée technologique controversée et centrée sur la monnaie numérique. Initiée par trois étrangers, cette idée n’est pas en adéquation avec le moule des entrepreneurs technologiques puisqu’il s’agit d’un chef de gang, d’un banquier désespéré et d’une hackeuse.

Lors de sa sortie sur la plateforme, Start-Up faisait partie des programmes les plus visionnés et les internautes ont bien montré leur enthousiasme pour la série. Pour l’avoir visionnée, nous aussi, on peut vous garantir que vous passerez un moment agréable, donnant presque l’idée d’acheter la crypto Solana ou tout autre argent virtuel.

The Rise and the Bitcoin, sur les traces des pionniers de cette cryptomonnaie

Ce film de 2014 vous emmènera sur les traces des pionniers du Bitcoin. Il vous permettra de mieux saisir les tenants et aboutissants de sa création et de son fonctionnement, celui-ci n’étant pas toujours simple à comprendre. Vous retrouverez donc l’histoire de Gavin

Andresen, scientifique en chef de la Fondation Bitcoin et en contact avec la ou les personnes se cachant derrière Satoshi Nakamoto, mais dont personne n’a jamais percé la véritable identité.

Un documentaire en préparation sur QuadrigaCX

L’une des plateformes de streaming a révélé en septembre dernier se lancer sur les traces de QuadrigaCX, premier exchange à obtenir la licence du FinTrac. En 2019, l’affaire de l’ancien exchange canadien a longuement fait les titres, tout d’abord lors de sa banqueroute puis avec le décès de son CEO. Cette dernière a eu pour conséquence de rendre près de 200 millions de dollars de cryptomonnaie indisponibles.

On attend donc avec impatience ce documentaire réalisé par Luke Sewell et portant sur l’histoire de Gerald Cotten. Le film mettra en avant un groupe d’investisseurs reconvertis détectives et enquêtant sur la mort suspecte du jeune CEO. D’après un communiqué, il devrait s’appuyer sur des éléments factuels ainsi que sur des témoignages. Avec une sortie prévue courant 2022, il va néanmoins falloir prendre notre mal en patience.