Demon Slayer : Annonce de la saison 2

Après une saison 1 quasi parfaite sur les aventures de Tanjiro et de sa sœur Nezuko, il nous tardait de voir la suite depuis l’année 2019, quand même !

Selon le site Crunchyroll, la chaîne de télévision japonaise « Fuji TV » a révélé que la saison 2 de « Kimetsu no Yaiba » sera diffusée en automne et en hiver, ce qui signifie que la diffusion se poursuivra sans doute jusque début 2022. Les épisodes seront diffusés tous les dimanche à partir d’octobre à 23h15, même si, à l’heure actuelle, nous ne connaissons pas encore la date de la diffusion du premier épisode.

La saison 2 débutera juste après l’intrigue de « Demon Slayer : Le Train de l’Infini » qui était sorti sous forme de film au cinéma, le 19 mai dernier en France. En effet, pour ceux qui n’ont pas lu le manga éponyme de Koyoharu Gotōge, l’arc du « District Rouge » arrive juste après celui du Train de l’Infini, et l’ayant lu moi-même, je peux vous assurer qu’il s’agit de l’un des meilleurs arcs de Demon Slayer, si ce n’est LE meilleur. C’est aussi l’arc le plus long si l’on exclut le dernier arc du manga, et il y a fort à parier qu’il couvrira une très grande partie de la saison 2 à elle seule. Le « District Rouge », pour ceux qui ne connaîtraient pas, est le quartier des Plaisirs dans le quartier de Yoshiwara, à Tokyo. C’est là que se regroupaient les prostituées dans des maisons closes, mais aussi où l’on pouvait rencontrer des « oirans », des courtisanes de très haut rang qui avaient l’exceptionnelle autorisation de choisir elles-mêmes leurs amants (tous très riches, vous vous en doutez bien.) Ces quartiers étaient éclairés la nuit par une lanterne rouge, ce qui a donné le nom de « Quartier Rouge » à ce lieu.

Dans cet arc, l’intrigue mettra en lumière un autre Pilier, Tengen Uzui, qui n’est autre que le Pilier du Son. Après Rengoku, le Pilier du Feu qui s’était illustré dans « Le Train de l’Infini », Tanjiro et ses deux comparses travailleront auprès de Tengen pour enquêter sur un démon qui se cache dans le Quartier des Plaisirs. Cet Arc est certainement le plus lié au thème de l’amour et à la sexualité, non seulement de part le lieu où se situe l’intrigue, mais aussi de part Tengen lui-même, qui cumule les relations houleuses. Je ne peux en dire plus pour le moment, car cela pourrait spoiler. Il est possible aussi que l’animé se retrouve censuré par rapport au manga pour des raisons évidentes, mais pour avoir lu le manga, il n’y a aucune scène osée et presque pas de « ecchi », donc je ne pense pas que la censure gâchera de beaucoup la qualité de l’histoire.

Seules quelques images de la bande-annonce inquiètent un peu, car il semble que la CGI soit bien trop utilisée dans l’animé, et ce à mauvais escient. Là où elle était discrète et bien pensée dans la saison 1, elle est beaucoup trop voyante dans la saison 2 et elle n’est pas vraiment réussie : on dirait des images de synthèse qui datent du début des années 2000. Espérons que le rendu final sera meilleur, mais au vu de la saison 1, les studios Ufotable nous serviront un scénario très bon, donc il n’y a pas de soucis à se faire pour la qualité de l’histoire. Pour plus d’informations, il nous faut attendre une update qui viendra le 25 septembre.

Armons-nous donc encore d’un peu de patience, la saison 2 sera bientôt là et nous vous ferons un plaisir de vous en faire un compte-rendu épisode par épisode !