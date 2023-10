Les meilleurs événements pour fêter Halloween à Paris

Halloween approchant, Fever et Smallthings vous ont concocté les meilleurs événements pour fêter ça dans la capitale ! Alors, où fêter Halloween à Paris ? C’est ici.

Halloween est une fête qui ne rime plus avec bonbons et enfants, c’est désormais un moment où l’ambiance change radicalement pour se frotter aux fantômes, écouter les meilleures musiques de films d’horreur ou encore, tout simplement, se plonger dans un escape game horrifique. Voici une sélection des événements (concert, soirée, jeu) pour fêter Halloween dans la capitale.

⭐ Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Montréal. Achète tes billets dès maintenant et découvre des compositions hantées d’Halloween

Infos

📍 Lieu : Maison de l’Océan (Paris 5) / Hôtel Carlton (Lille)

📅 Dates et heures : sélectionne tes dates / heures directement dans le sélecteur de billets

⏳ Durée du concert : 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

👤 Âge requis : 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

♿ Accessibilité : accès disponible pour les PMR

❓ Consulte la FAQ de cet événement ici

🪑 Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée

🕯️ Pour privatiser ton concert (min. 15 personnes), clique ici

🎻 Découvre tous les concerts Candlelight à Paris / 🎻 Découvre tous les concerts Candlelight à Lille

🎁 Offre une carte-cadeau à tes amis et à ta famille en cliquant ici

Programme

Bach – Toccata et fugue en ré mineur

Beethoven – Sonate Clair de lune

Debussy – Clair de lune

Chopin – océan et Vent d’hiver

Rachmaninov – Prélude en do# mineur

Grieg – Peer Gynt : Le roi dans l’entre de la montagne

Saint-Saëns – Aquarium et Danse Macabre

Medley de films d’horreur / fantastique

Harry Potter – Hedwigs Theme

La Famille Addams – Thème

Ghostbusters

Coco – La Llorona

Frida – La Bruja

La Martiniana (chanson mexicaine traditionnelle)

Stranger Things – Thème

Juan Gabriel – Amor Eterno

John Carpenter – Halloween Theme

Bernard Herrman – Prelude de « Psycho »

Psycho – The Murder

The Walking Dead – Thème

Michael Jackson – Thriller

Camille Saint Saens – Dance Macabre

L’Étrange Noel de Monsieur Jack – This is Hallowen

Artiste

Piano – Eric Artz

Ce qui t’attend

🎪 Une expérience immersive et inédite en plein Paris

😱 Affronte tes plus grandes peurs dans ce cirque mystérieux de 2000 m2 rempli d’histoires et de légendes

🧟‍♀️ Un cirque hanté terrifiant avec des créatures hors du communs

🌟 Dans le noir complet, uniquement quelques lampes seront mises à ta disposition pour survivre

Infos

📅 Dates et heures : sélectionne tes dates / heures directement dans le sélecteur de billets

📍 Lieu : Cirque Bormann-Moreno (Paris 15)

⏳ Durée : 1h

👤 Âge requis : interdit aux moins de 12 ans et déconseillé aux moins de 16 ans



Description

Pour Halloween, nous te lançons un défi terrifiant : pendant une heure, aucune règle, seuls 25 participants seront lâchés et mis à l’épreuve dans ce cirque mystérieux. Mais attention, des créatures plus effrayantes les unes que les autres se cachent dans la pénombre pour te capturer comme une proie… Boogie est l’expérience immersive qu’il ne faut manquer sous aucun prétexte ! De quoi repousser tes limites et vivre un film d’horreur en vrai ! Achète tes billets pour Boogie : l’expérience immersive d’horreur à Paris !

Ce qui t’attend

🎃 Célèbre Halloween avec une soirée effrayante à bord du bateau hanté du Concorde Atlantique

✨ Profite de deux grandes salles et d’une terrasse avec vue sur Paris

🎧 Un DJ pour te faire danser toute la nuit

🧛‍♂️ Une bouteille de vin à gagner pour les plus beaux déguisements

Infos

📅 Date : mardi 31 octobre 2023

🕒 Heures : de 22h à 5h

📍 Lieu : Bateau Concorde Atlantique – Port Solferino, 23 quai Anatole France (Paris 7)

⌛ Durée : 7h

👤 Âge requis : à partir de 18 ans

🎶 Musique : hit parade, electro, disco, hip-hop, RnB

Description

Ce 31 octobre, viens célébrer Halloween à bord du bateau hanté du Concorde Atlantique lors d’une soirée unique qui te fera frissonner ! Déhanche-toi jusqu’au bout de la nuit grâce au DJ, le tout avec une vue imprenable sur Paris et ses lumières. N’oublie pas de revêtir ton déguisement le plus effrayant et tente de remporter une bouteille de vin. Alors emmène tes potes et venez participer à LA soirée de cet automne ! Achète tes billets pour À L’Eau Ween : Soirée d’Halloween sur un bateau à Paris !

Ce qui t’attend

🎃 Une soirée d’Halloween intergalactique à bord d’une ancienne jonque chinoise

🎸 Un concert qui décoiffe du groupe funk Cobra Fantastic

👻 Enfile ton déguisement le plus effrayant

🍻 Bar et restauration sur place

Infos

📅 Date : mardi 31 octobre 2023

🕒 Heures : de 20h à 23h. Ouverture des portes à 19h30

📍 Lieu : La Dame de Canton (Paris 13)

⏳ Durée : 3h

👤 Âge requis : à partir de 18 ans

🎵 Musique : rock, funk

Artistes confirmés pour Halloween Intergalactique avec Cobra Fantastic à Paris

Cobra Fantastic : David Garlitz (guitare et chant), Benjamin Asnar (basse), Sarah-Lane Roberts (chœur), David Prez (saxophone ténor), Josiah Woodson (trompette et guitare) et Karl Jannuska (batterie)

Description

Rejoins-nous pour la 3ème édition de la soirée la plus décalée et décoiffante d’Halloween à bord du bateau de La Dame de Canton ! Pour passer un moment hors de l’espace temps habituel, le groupe Cobra Fantastic t’emmène dans son vaisseau spatial, sans retour sur terre garanti. Viens te déhancher sur la piste de danse toute la nuit, vêtu·e de ton déguisement le plus effrayant. Attends-toi à passer un 31 octobre mémorable au service de la parodie, du sarcasme et de l’humour le plus décapant ! Auras-tu le courage de monter à bord la Dame de Canton avec Cobra Fantastic et les acolytes de la Funkabopulation ? Sauras-tu résister aux grooves serpentins venus de la Planète 9 ? Monte ton équipe, car le funk se déguste à plusieurs ! Achète tes billets pour Halloween Intergalactique avec Cobra Fantastic à Paris !

Ce qui t’attend

🔪 Une visite guidée pour tout savoir des affaires criminelles, étranges, insolites ou sinistres qui ont entaché l’histoire de Paris

😨 Des récits insolites qui te feront frissonner

😱 Apprends-en plus sur la mangeuse d’hommes de la rue Courtalon ou sur le pilori des Halles

Infos

📅 Date : mardi 31 octobre 2023

🕒 Heure : à 20h

📍 Lieu de rendez-vous : un lieu secret à Paris (l’adresse te sera révélée dans ton email de confirmation)

⏳ Durée : 1h45

Description

Cette visite guidée t’entraîne au cœur de Paris et t’invite á découvrir les affaires criminelles, étranges, insolites ou sinistres qui ont entaché l’histoire de la ville. De la mangeuse d’hommes de la rue Courtalon à l’assassinat d’Henri IV, en passant par le pilori des Halles et la prison du Grand Châtelet, tu vas faire le plein de récits insolites qui te feront frissonner ! Bandits, assassins et fantômes, tu partiras à la rencontre de crapules en tout genre dont les frasques ont laissé une empreinte éternelle (et sanglante !) sur la capitale. Achète tes billets pour Visite guidée : Le Paris du crime !

Halloween Night : Le bal des sorciers et sorcières

Ce qui t’attend

🎃 Une soirée d’Halloween au O’Chupito, le plus gros bar à shots et club de Paris

🥃 De nombreux shots originaux disponibles à la carte, dont un spécialement créé pour l’occasion

🎧 Un DJ survolté pour danser sur les meilleurs mix du moment

💃 Une immense piste de danse sous les voûtes historiques

🍹 1 consommation offerte avec ton billet

Infos

📅 Date : samedi 28 octobre 2023

🕒 Heures : de 20h à 5h

📍 Lieu : O’Chupito (Paris 1)

⏳ Durée : 9h

👤 Âge requis : à partir de 18 ans

Description

O’Chupito c’est LE club hors norme de Paname ! Ce 28 octobre prochain, il t’invite à venir fêter Halloween en avant-première sur son immense piste de danse et dans un cadre unique, totalement décoré pour l’occasion. Sous les voûtes historiques de ce lieu souterrain, tu pourras danser toute la nuit sur les meilleurs mix du moment, grâce à un DJ qui n’a pas peur de mettre l’ambiance. La spécialité du O’Chupito ? Sa carte variée de shots plus originaux les uns que les autres, dont un spécialement créé pour l’occasion ! Réunis tes meilleurs potes et venez fêter la soirée la plus terrifiante de l’année ! Achète tes billets pour Halloween Night : Le bal des sorciers et sorcières à Paris !

Ce qui t’attend

🎃 Le célèbre concept Projet X combiné à la plus grosse soirée d’Halloween

👻 Dépaysement assuré et ambiance déjantée dans l’un des plus gros clubs de Paris, décoré comme une maison hantée pour l’occasion

🎶 2 espaces avec des ambiances différentes pour danser toute la nuit sur la musique des DJs

🧛‍♀️ De nombreuses animations thématiques prévues

🍹 1 consommation offerte avec ton billet

🎁 1 bouteille de bulles offerte si tu portes un déguisement (à préciser lors de ta commande au bar pour l’achat d’au moins 5 verres en même temps)

🍬 Des bonbons, chocolats et goodies d’Halloween offerts

Infos

📅 Date : mardi 31 octobre 2023

🕒 Heures : de 20h à 5h

📍 Lieu : California Avenue (Paris 1)

⏳ Durée : 9h

👤 Âge requis : à partir de 18 ans



Description

Le célèbre concept Projet X venu des US s’associe à la plus grosse soirée d’Halloween de Paname et ça, c’est la promesse d’un dépaysement assuré et d’une ambiance déjantée ! Le California Avenue, entièrement décoré pour l’occasion, t’ouvre les portes de ses deux espaces avec pistes de danse et t’invite à te déhancher sur les plus grands tubes du moment jusqu’au bout de la nuit ! Pense à venir avec tous tes potes et votre déguisement le plus effrayant pour remporter une bouteille de bulles au bar. Achète tes billets pour Projet X Halloween Party à Paris !

Ce qui t’attend

🎃 Une soirée d’Halloween unique, digne des meilleurs films d’horreur

💃 2 espaces pour 2 ambiances différentes avec pistes de danse

👻 Sous les voûtes immenses du club HIDE Châtelet, décoré pour l’occasion comme une maison hantée

🍹 1 consommation offerte avec ton billet

🎁 Enfile ton déguisement le plus effrayant et participe au concours pour tenter de remporter des bouteilles

Infos

📅 Date : samedi 28 octobre 2023

🕒 Heures : de 20h à 5h

📍 Lieu : HIDE Châtelet (Paris 1)

⏳ Durée : 9h

👤 Âge requis : à partir de 18 ans



Description

Halloween se célèbre en avant-première au club HIDE Châtelet avec un programme digne des meilleurs films d’horreur ! Sous les voûtes immenses du club, décoré comme une maison hantée, profite de deux espaces aménagés en piste de danse où résonneront toute la nuit les meilleurs tubes du moment ! Pour l’occasion, enfile ton déguisement le plus effrayant et participe au concours pour tenter de remporter des bouteilles. Ramène tous tes meilleurs potes et vivez ensemble LA soirée la plus survoltée et terrifiante d’Halloween. Achète tes billets pour Big Party d’Halloween à Paris !

Ce qui t’attend

🔪 Un thriller immersif et intense se déroulant 90% en intérieur et 10% en extérieur

🎬 Des acteurs professionnels qui s’adaptent à tes actions et décisions, pour 4 dénouements possibles

😱 Une enquête grandeur nature dans des décors moites, sombres et inquiétants

Infos

📅 Dates : tous les jours

🕒 Heures : de 9h30 à 20h30 (heure de la dernière session)

📍 Lieu : Borderlive The Live Thriller (Paris 18)

⏳ Durée : 2h15 (environ)

👤 Âge requis : à partir de 18 ans (à partir de 13 ans si accompagné·e par un adulte)

♿ Accessibilité : cette expérience n’est malheureusement pas accessible aux PMR

❓ À noter : déconseillé aux femmes enceintes et aux personnes cardiaques

📱 Prochaine étape : suis bien les instructions dans ton ticket Fever et ton email de confirmation

Description

Vous avez dit « thriller » ? Dans un Paris loin des cartes postales, un tueur en série aussi torturé qu’énigmatique enchaîne des crimes de plus en plus glauques. L’enquête piétine : c’est là que tu entres en jeu. Pendant plus de 2h, rejoins l’inspecteur Nils et vis une enquête grandeur nature dans des décors moites, sombres et inquiétants. Explore des sous-sols abandonnés, analyse des scènes de crime et tente de garder ton sang froid quand les choses prendront un tournant inquiétant. Une aventure immersive à vivre avec des comédiens professionnels qui s’adaptent en temps réel à tes décisions, pour 4 fins possibles. Loin de l’escape game, The Live Thriller est une expérience ultra-réaliste et riche en adrénaline. Happy-ending non garanti. Tu te sens à la hauteur ? Achète tes billets pour The Live Thriller : Enquête criminelle immersive à Paris !

Ce qui t’attend

🎃 Célèbre Halloween à bord du bateau River’s King

⛵ Une croisière terrifiante sur la Seine avec vue sur tous les plus beaux monuments de Paris

🎧 Une soirée dansante jusqu’au matin avec le meilleur du top 50

🍻 Bar et restauration sur place

Infos

📅 Date : samedi 28 octobre 2023

🕘 Heures : de 20h à 5h

📍 Lieu d’embarquement : 4 Quai Saint-Bernard (Paris 5)

⌛ Durée : la croisière dure 1h30 et la soirée 6h

Programme de la soirée

20h – 21h30 : bateau à quai

21h30 – 23h : croisière

23h – 5h : soirée à quai

Description

Oublie les sorcières sur leurs balais : cette année, c’est au fil de l’eau que Paris fête Halloween ! Ce 28 octobre, grimpe à bord du River’s King et pars pour une croisière thématique à en faire frissonner même les plus téméraires. Dès 23h, retour à quai et ouverture de la piste de danse avec le meilleur du top 50, jusqu’au petit matin ! Prêt·e à te laisser ensorceler sur une des meilleures péniches de Paris ? Achète tes billets pour la Croisière de l’horreur sur la Seine à Paris !