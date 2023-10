Nowhere (Netflix) et 10 films de survie à rattraper

Avec l’arrivée de Nowhere, ce survival espagnol ultra-efficace sur Netflix, on vous propose une sélection des meilleurs films où le personnage principal a tendance à être bloqué…

Nowhere (2023) : bloqué dans un conteneur au milieu de l’océan – NETFLIX

Scénariste d’un autre survical, 47 Meters Down, Ernest Riera s’allie à d’autres scénaristes pour Nowhere, une histoire de survie à bord d’un conteneur échoué. Mais son rajoute à ça une femme enceinte portée par Anna Castillo. Nowhere ne se permet pas juste de mettre une femme enceinte qui tente de survivre. Le contexte du film est intéressant. L’Espagne est en proie à une pénurie qui pousse le gouvernement totalitaire à expulser les femmes et les enfants. Mia et son mari fuient le pays à bord d’un conteneur. Mais un concours de circonstances va emmener Mia au beau milieu de l’océan, seule, sur le point d’accoucher, avec un conteneur qui prend l’eau.

Si le contexte est fort et permet au film d’installer son concept original sans qu’on ne trouve ça tiré par les cheveux, Nowhere arrive aussi à rythmer son récit par les situations de débrouille. Le film de survie utilise souvent sa situation de départ, son décor et la psychologie du personnage pour sortir des clichés habituels du survival. Oui, les situations de soif, de faim, de fatigue sont là, mais Nowhere joue à fond avec son personnage et son environnement pour offrir des scènes marquantes. Anna Castillo livre une performance assez folle et tient tout le film sur ses épaules.

Pour combler votre manque de survival, voici une sélection de 10 films qui ont tendance à bloquer.

Respirer (2022) : bloquée sur une île – NETFLIX

Son avion s’écrase et Melissa Barrera doit arriver à sortir de là en luttant contre la nature. Mini-série plutôt bien troussée mais sans surprise, Respirer (Keep Breathing) est plutôt loin d’être idiot et Melissa Barrera s’en sort plutôt bien.

Buried (2010) : bloqué dans un cerceuil – VOD

Ryan Reynolds se réveille dans un cercueil, enterré sous-terre. Rien de plus, rien de moins. Etouffant, Buried est un sacré coup de maître. Claustros s’asbtenir car on ne sort jamais du cercueil.

Gravity (2023) : bloqué dans l’espace – PRIME VIDEO

Alfonso Cuarón avait repoussé les limites de l’enfermement en mettant tout simplement Sandra Bullock en plein milieu de… l’espace !

Techniquement irréprochable, Gravity nous a emmenés dans le vide spatial pour une épopée humaine vertigineuse ! 7 Oscars dont celui de la meilleure réalisation.

127 heures (2010) : bloqué sous un rocher – VOD

Basée sur l’histoire vraie de l’alpiniste Aron Ralston, qui se retrouve le bras bloqué sous un énorme bloc de roches au milieu du désert américain.

127 heures a permis à James Franco de briller et de voir le film nommé aux Golden Globes et aux Oscars. Ce survival voit James Franco quasi-immobile pendant plus d’une heure. Une performance remarquée pour le film réalisé par Danny Boyle !

Swiss Army Man (2017) : bloqué avec un cadavre – PRIME VIDEO / RAKUTEN

Hank (Paul Dano) est échoué sur une île, il va se suicider quand il aperçoit sur le rivage un cadavre (Daniel Radcliffe). Incroyable concept qui voit l’acteur de Harry Potter jouer un cadavre pendant tout le film. Dan Kwan et Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once) signent un film assez improbable, rempli d’idées, et même attachant !

Seul sur Mars (2015) : bloqué sur Mars – DISNEY+

Ridley Scott adapte le livre d’Andy Weir et met Matt Damon au milieu du désert martien pour un film de survie à la limite de la SF. Malin, souvent drôle et intrigant, Seul sur Mars est un peu oublié dans le genre mais reste une valeur sûre.

Seul au Monde (2000) : bloqué sur une île déserte – NETFLIX

Tom Hanks sous la caméra de Robert Zemeckis, ça donne souvent des classiques. Seul au monde est un exemple du genre avec Chuck Noland et son ami, le ballon de volley, Wilson. Prouesse de tournage et d’acteur (le film a été arrêté, le temps pour Tom Hanks de perdre quelques dizaines de kilos), Seul au monde reste encore un modèle du genre même s’il reste gentillet.

Fall (2022) : bloquées sur une tour radio – BLU-RAY et DVD

Petit film sorti tout droit en vidéo, Fall est un film vertigineux qui nous embarque pendant une heure et demie à 600 mètres de hauteur avec deux femmes adeptes d’escalade. Survivre dans un endroit exigu est une chose, mais sur une tour d’1 mètre carré, c’est une tout autre épreuve.

Crawl (2019) : bloqué dans une maison avec des alligators pendant une tempête – NETFLIX

Alexandre Aja se met aux croco après les piranhas. Superposant les couches du film catastrophe, du film de crocodile et du huis clos, Aja permet à Crawl de surmonter son pitch de série B pour proposer un film nerveux et efficace avec une Kata Scodelario en forme.

Instinct de Survie (2016) : bloqué par un requin – VOD

Blake Lively s’en va surfer quand elle se retrouve entourée par un requin. Elle se réfugie sur un rocher et devra attendre le meilleur moment pou rejoindre la rive… s’il arrive. Sans temps mort, The Shallows est un film de requins qui se permet le luxe d’être autre chose qu’une banale sharkploitationade.

Le Cercle des neiges (2023) : bloqués dans les montagnes – NETFLIX

Déjà adaptée avec Les Survivants par Frank Marshall en 1993, l’histoire vraie (et roman de Piers Paul Read) de cette équipe de rugby qui se crashent dans la cordillère des Andes se voit raconter à nouveau par Juan Antonio Bayona. Présenté à la Mostra de Venise en septembre 2023, il sera disponible prochainement sur Netflix.

Quel est, pour vous, le film de survie définitif ? Votre préféré ?