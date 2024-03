Canneséries saison 7 (du 5 au 10 avril) dévoile sa programmation

Cela fait déjà 6 ans que Cannes accueille un festival sur les séries, Canneséries. Pour cette édition, on met encore les bouchées doubles avec du beau monde.

Allons de suite dans le vif du sujet avec une belle liste d’invités : Kyle MacLachlan, Michael Douglas, Pierre Niney, François Civil, Jamel Debbouze, Ramzy Bedia, Daniel Brühl, Nolwenn Leroy, Jason Priestley, Vanessa Demouy...

Il y aura également la présentation de la nouvelle série de et avec Pierre Niney, Fiasco. Brigitte Lecordier, immortel Goku dans Dragon Ball, viendra faire entendre sa voix. Les quotidiennes de TF1 et France 2 seront également présentes ainsi que des séances de dédicades pour le public.

Tout le programme est en ligne ici. Et la billetterie est déjà ouverte.

Tout festival a sa compétition. Voici donc le programme de cette saison 7 de CANNESERIES :

MAÎTRE DE CÉRÉMONIE DE LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Bertrand Usclat

PRIX D’HONNEUR

CANAL+ ICON AWARD

Kyle Maclachlan (Twin Peaks, Desperate Housewives)

Le fameux agent Dale Cooper de la série Twin Peaks recevra le prix de l’Icon Award pour sa présente charismatique dans le domaine TV.

MADAME FIGARO RISING STAR AWARD

Ella Purnell (Sweetbitter, Yellowjackets)

L’héroïne de la très courte série Sweetbitter était revenue dans Yellowjackets, la série sur une équipe de foot féminine qui s’échoue dans des terres reculées et qui doivent survivre. L’actrice recevra le Rising Star Award.

JURY COMPÉTITION

Le Jury Compétition sera dévoilé prochainement.

JURY SÉRIES COURTES

Henriette Streenstrup

(Présidente)

Pénélope Bagieu

Nathan Stewart-Jarrett

JURY SÉRIES DOCUMENTAIRES

Ovidie

(Présidente)

Alex Boden

Julien Cernobori dit Cerno

HORS COMPÉTITION

TERMINAL

Ouverture

France

FRANKLIN

Clôture

États-Unis

BECOMING KARL LAGERFELD

France

FALLOUT

États-Unis

FIASCO de Pierre Niney

France

COMPÉTITION

DARK HORSE

Danemark

DUMBSDAY

Norvège

LIVING ON A RAZOR’S EDGE

Brésil

MORESNET

Belgique, Pays-Bas, Allemagne

OPERATION SABRE

Serbie, Bulgarie

THE ZWEIFLERS

Allemagne

THIS IS NOT SWEDEN

Espagne, Suède, Allemagne, Finlande

TO THE WONDER

Chine

COMPÉTITION SÉRIES COURTES

HOW TO FAIL AS A POPSTAR

Canada

MONEY SHOT

Finlande

PAINKILLER

Suède

RATHER BURN

Argentine, Espagne

SAINT-JEAN-DU-LAC

Canada

SWIFT STREET

Australie

TAROT

Corée du Sud

LA TERRE APPELLE MATHILDE

Canada

COMPÉTITION SÉRIES DOCUMENTAIRES

DALE UNDERCOVER

DALE L’INFILTRÉ

France

DJ MEHDI : MADE IN FRANCE

France

ÊTRE ADO

TEENAGERS

Canada

HARD TO SWALLOW

DUR À AVALER

États-Unis, Nigéria

HIDDEN

Pays-Bas

LA FICTION CORÉENNE

BLACK OUT

PLEASANT OUTCAST

RINZA NOODLE HOUSE