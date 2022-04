Canneséries saison 5 : le palmarès

Après près d’une semaine de festivités, Canneséries saison 5 s’achève avec le traditionnel palmarès.

En début de festival, deux actrices avaient été mises a l’honneur. Gillian Anderson a reçu le Variety Icon Award pour l’ensemble de sa carrière TV. L’interprète de l’agent Scully dans la série culte X-Files était présente.

Sydney Sweeney était aussi présente pour le prix Madame Figaro Rising Star Award. Elle joue Cassie Howard dans la série Euphoria aux côtés de Zendaya.

Retour à la compétition avec les prix. Les Jurys de la Compétition, Fanny Herrero (créatrice de Dix pour Cent et Drôle), l’actrice Anne Marivin (Bienvenue chez les Ch’tis), Denis O’Hare (Swallow), Olafur Darri Olafsson (Trapped), Sami Outabaldi (Sex Education) et le compositeur Daniel Pemberton (Being the Ricardos) pour les séries longues, Anthony Horowitz (créateur d’Alex Rider), Chinenye Ezeudu (Sex Education) et Marc Ruchman (Plan Cœur) pour les séries courtes, ont rendu leur verdict.

Félicitations à THE LESSON (Israël) qui remporte le Prix de la Meilleure Série ! ✨ #CANNESERIES pic.twitter.com/BTuArzEs1H — CANNESERIES (@CANNESERIES) April 6, 2022

Félicitation à Maya Landsmann qui reçoit le Prix de la Meilleure Interprétation pour son rôle dans THE LESSON ! 👏 #CANNESERIES pic.twitter.com/AHe9YCDiL5 — CANNESERIES (@CANNESERIES) April 6, 2022

Le cast d'AUDREY EST REVENUE reçoit le Prix Spécial d’Interprétation ! 🤩 #CANNESERIES pic.twitter.com/rDdbDXi6ys — CANNESERIES (@CANNESERIES) April 6, 2022

Le Prix de l’Engagement @KonbiniFr est remis à la série SKAM FRANCE en présence de l’équipe ! 👏 Ce prix est dédié aux talents ou séries qui se sont distingués par leur qualité artistique et leur dimension révolutionnaire, sociétale, innovante.#CANNESERIES @francetvslash pic.twitter.com/974rOk1Qvn — CANNESERIES (@CANNESERIES) April 6, 2022

Le prix du Meilleur Scénario est attribué à Alex Eslam, Lisa Van Brakel, Senad Halilbasic & Erol Yesilkaya pour SOULS ! 👏 #CANNESERIES pic.twitter.com/dbm0ULV9mR — CANNESERIES (@CANNESERIES) April 6, 2022

Le palmarès complet est disponible sur le site officiel Canneséries.

Prix de la meilleure série longue : The Lesson

Prix de la meilleure série courte : Hacked

Prix d’interprétation : le casting d’Audrey is back

Prix spécial d’interprétation : Maya Landsmann dans The Lesson

Prix de la meilleure musique : Dascha Dauenhauer pour Souls

Prix du meilleur scénario : Alex Eslam, Lisa Van Brakel, Senad Halilbasic, Erol Yesilkaya pour Souls

Prix étudiant de la meilleur série courte : Everything you love

Prix des lycéens de la meilleur série longue : Afterglow

Prix de l’engagement Konbini : Skam France

Grand Prix Dior de la Révélation : Rosalie Vaillancourt dans Complètement Lycée