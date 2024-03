Un parc Dragon Ball va ouvrir en Arabie Saoudite

La franchise a perdu son père fondateur, Akira Toriyama, mais Dragon Ball va survivre à tous les cataclysmes. Un parc d’attraction va voir le jour dans les prochaines années en Arabie Saoudite.





La société d’investissement Qiddiya, basée en Arabie Saoudite, a annoncé qu’elle allait construire le seul parc à thème Dragon Ball au monde ! En y repensant, pourquoi ne pas y avoir pensé avant ?!?

Qiddiya a un immense projet d’aménagement avec des espaces modernes et originaux qui s’étendront sur des milliers de kilomètres carrés.

Le parc à thème Dragon Ball aura une superficie de 500 000 mètres carrés et comprendra sept zones différentes qui recréeront divers lieux emblématiques de la série originale, tels que la maison de Tortue Géniale, la Capsule Corporation, l’impressionnante et improbable Tour Karin et les célèbres falaises où se passent les combats.

Ce parc à thème proposera 30 attractions. Shenron sera représenté par une statue de 70 mètres de haut qui abritera un roller coaster. Un spectacle de drones accompagnera chaque fin de journée au parc. Peu surprenant, des hôtels et des restaurants seront là pour permettre aux fans de s’immerger dans l’univers de Dragon Ball pendant toute une journée.

Un premier teaser est disponible en une de l’article. Aucune date d’ouverture n’est communiquée.

Sources : Site Officiel DB.com