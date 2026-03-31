CANNESERIES 2026 dévoile sa programmation !

Adam Scott sera l’attraction de la nouvelle édition du festival Canneséries du 23 au 28 avril 2026 !

Communiqué

Pour cette 9ème Saison, la Sélection Officielle mettra à l’honneur 8 séries en Compétition, 6 séries en Compétition Séries Courtes et 5 séries en Compétition Séries Documentaires, toutes en lice pour décrocher l’un des prestigieux prix du palmarès CANNESERIES. Des séries Hors Compétition viendront enrichir cette programmation, fidèle à l’esprit du festival : audacieuse, éclectique et résolument tournée vers le monde. Chaque série sera présentée en avant-première dans les conditions techniques exceptionnelles du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

Côté avant-première, on citera Star City (Première mondiale à CANNESERIES Saison 9), spin-off très attendu de For All Mankind, dont la 5ème saison vient de sortir sur Apple TV, Star City poursuit l’uchronie initiée avec la série originelle avec le même point de départ mais d’un point de vue inversé : nous nous situons du côté des soviétiques au moment où ils sont les premiers à envoyer un homme sur la lune. Une immersion vertigineuse dans l’enfer du pouvoir en URSS et la manipulation permanente qu’elle exerce auprès de ses plus éminents citoyens. Avec notamment Rhys Ifans en chef du programme spatial.

Projection de deux épisodes, en présence des créateurs Ben Nedivi et Matt Wolpert, et des acteurs Rhys Ifans, Anna Maxwell Martin et Agnes O’Casey.

Après Baby Reindeer, la série qui avait créé la surprise en 2024 dans le monde entier, le comédien et créateur Richard Gadd revient avec Half Man, série HBO d’une âpreté totale autour de la relation tumultueuse de deux “frères” sur plus de trente ans. Gadd y joue les premiers rôles aux côtés de Jamie Bell et des révélations Stuart Campbell et Mitchell Robertson qui les incarnent jeunes.

Projection d’un épisode, en présence du créateur Richard Gadd, la réalisatrice Alexandra Brodski, et des acteurs Stuart Campbell et Michell Robertson.

Adam Scott, sortira de l’univers de Severance pour se voir décerner le Canal+ Icon Award. Jisoo (Blackpink) foulera le tapis rose pour recevoir le Madame Figaro Rising Star Award lors de la Cérémonie d’Ouverture, qui chaque année met en lumière une personnalité à suivre. Richard Gadd, acteur et scénariste récompensé aux Golden Globes et aux Emmy Awards pour Mon Petit Renne, recevra le Prix de l’Engagement.

Pour départager les séries en Compétition, Compétition Séries Courtes et Compétition Séries Documentaires lors de cette 9ᵉ saison, CANNESERIES s’appuiera sur des talents internationaux reconnus dans le monde des séries. Ces experts décerneront 9 récompenses lors de la Cérémonie de Clôture du Festival, dont le très convoité Prix de la Meilleure Série. Pour donner également la parole aux jeunes, véritables passionnés et consommateurs avertis de séries, deux jurys viendront compléter le jury officiel : le Jury des Lycéens et le Jury des Étudiants.

Simon Astier, Vincent Elbaz ou encore Hiba Bennani se joignent aux jurys que vous pouvez trouver sur ce lien.

Au Palais des Festivals et des Congrès, vivez les projections en grand des 43 séries qui composent nos différentes sélections :

💖 8 séries en Compétition

🩷 6 séries en Compétition Séries Courtes

💗 5 séries en Compétition Séries Documentaires

💜 6 séries en Hors Compétition

🧡 18 séries en Rendez-vous

Doublage, masterclass, Totally Spies (ça rime presque) sont aussi au rendez-vous de cette édition.

L’agenda est prêt, les stars arrivent… il ne manque plus que vous ! Voici les dates à ne pas manquer pour organiser au mieux votre venue :

Samedi 4 avril : ouverture de la billetterie pour les Cannois à la Mairie de Cannes, au Salon Marianne, à partir de 9h et dans la limite des places disponibles. N’oubliez pas votre justificatif de domicile et votre pièce d’identité !

Mardi 7 avril – 11h : ouverture de la billetterie en ligne sur notre site internet.

Jeudi 9 avril – 11h : mise en ligne des billets pour les dédicaces et l’atelier de doublage.

🌴 Découvrez le trailer de la Saison 9 du festival CANNESERIES 🌴

Retrouvez le festival International des Séries de Cannes du 23 au 28 avril 2026 ! Compétition, avant premières, Rendez-vous, invités… Direction notre site internet pour découvrir le programme : https://canneseries.com/fr