Le Festival du Film de Fesses dévoile sa programmation

Le Festival du Film de Fesses, unique événement français dédié au cinéma érotique ayant lieu en salle de cinéma, revient avec une programmation fessue pour sa 7ème édition du 29 juin au 3 juillet dans 4 salles parisiennes (Saint André des Arts, Grand Action, Archipel & Reflét Médicis).

­

« Cette 7e édition est placée sous le signe des 7 péchés capitaux et portée par le besoin de collectif. Il était important pour nous d’être entouré.e.s pour démultiplier les regards sur l’érotisme et célébrer nos retrouvailles en chair et en fesses. Nous avons invité des artistes cher.e..s à nos cœurs à s’emparer d’un péché et à proposer une œuvre en résonance. Après une courte absence, il nous semble plus précieux que jamais de nous retrouver en salle de cinéma, de voir des films ensemble, de débattre, de découvrir et d’explorer des imaginaires érotiques et sensuels. » détaille l’équipe du Festival du Film de Fesses.

Mercredi 29 juin

­

20h : séance d’ouverture

UNE VRAIE JEUNE FILLE de Catherine Breillat

Projection en 35mm

Carte Blanche à Chaos Reign

­

Alice Bonnard vient passer ses vacances chez ses parents dans les Landes. Ils possèdent une scierie où ils emploient un jeune garçon, Jim. Alice se sent très attirée par le jeune homme.

Séance précédée d’une LECTURE-PERFORMANCE gourmande et sucrée-salée, sexy et végé, pleine de salades lancées et de baisers fruités par Esmé Planchon & Helena de Laurens.

Lieu : Saint André des Arts

­

­

Jeudi 30 juin

­­

20h : PINK NARCISSUS de James Bidgood

SÉANCE EN ODORAMA

Partenariat avec Journal d’un Anosmique

Seul dans son appartement, un jeune gigolo s’invente un monde dont il est le héros.

Séance en odorama : venez sentir le film !

Lieu : Grand Action

­

­

Vendredi 1 juillet

­­

20h : Carte Blanche à Another Gaze

pour un programme de courts métrages de Coni Beeson

­Programme de courts métrages de Coni Beeson – inédits en France – sélectionnés par Daniella Shreir avec Unfolding (15′), Holding (14′), The Now (14′,) Women (12′) & Lotus (11’).

Lieu : L’Archipel

­­

Samedi 2 juillet

Lieu : Saint André des Arts

­

11H00 : EN PLEIN JOUR de Lysa Heurtier Manzanares

­

­Dans l’intimité ouverte des jardins publics, des femmes et des hommes me parlent de leurs histoires d’amour et de sexe. Ensemble, nous dessinons une cartographie de ce que l’on peut dévoiler de sa façon d’aimer, des normes, et des tabous qui limitent la parole.

La projection sera suivie d’une discussion avec l’équipe du film, modérée par Anna Cuxac, rédactrice en cheffe de Causette.fr

­

13H30 : Carte Blanche Futur Antérieur

L’Amour fou – Autour du SM

­

­Programme de courts métrages concocté par Mathilde Bila, en présence des cinéastes: L’Amour fou de MM Serra (18′), Clamp de Maïa Cybelle Carpenter (10′), Darling International de MM Serra (22′), Trick film de Peggy Ahwesh (6′) et This is the girl de Catherine Corringer (16′).

­

15H00 : programme de courts-métrage 1

en présence des cinéastes

­

Programmation bientôt disponible !

­

­

17H00 : programme de courts-métrage 2

en présence des cinéastes

­

Programmation bientôt disponible !

­

18H30 : Merci de ne pas toucher

projection de la web-série suivie d’une table ronde animée par Hortense Belhôte

­

C’est dans une laverie ou sur un terrain de foot qu’Hortense, prof d’histoire de l’art atypique, explique quelques-uns des « chefs d’œuvre » de la peinture classique européenne et en dévoile la puissance érotique. Les « grands maîtres » n’ont qu’à bien se tenir car ici on touche à tout, le quotidien devient un musée vivant et le passé s’incarne dans les corps d’aujourd’hui.

Séance suivie d’une table ronde « Prière de faire suivre », animée par Hortense Belhôte, avec Diarra Sourang, Clarence Edgard-Rosa, Samy Lagrange & Horya Makhlouf.

­

­

20h45 : SEEDS de Andy Milligan

CARTE BLANCHE au réalisateur Yann Gonzalez

Une matriarche colérique et alcoolique tyrannise ses enfants pourris-gâtés lors d’une réunion de famille. Quelqu’un commence à les tuer un par un.

Précédée d’une performance de Garance Bonotto sous les traits de Cindy avec Zone à désirs.

­

­

Dimanche 3 juillet

Lieu : Saint André des Arts

13h00 : SLEEPING BEAUTY de Julia Leigh

CARTE BLANCHE à la poétesse Rim Battal

Ce que les hommes lui font la nuit, elle l’a oublié au réveil. Une jeune étudiante qui a besoin d’argent multiplie les petits boulots. Suite à une petite annonce, elle intègre un étrange réseau de beautés endormies.. Elle s’endort. Elle se réveille. Et c’est comme si rien ne s’était passé…

­

­

15h00 : IKU (L’ORGASME) de Shu Lea Cheang

Carte Blanche à Mémoires Queer

En partenariat avec What’s Your Flavor x La Clef Revival

­L’androïde aux 7 apparences Reiko est chargée de récolter des informations sur le plaisir sexuel destinées à la vente d’orgasmes en gélules. Mais un androïde concurrent sabote ses données. En apprenant à se reprogrammer, Reiko se découvre une nouvelle identité, et aspire soudain à la liberté…

­

­

17h00 : LA NUIT PORTE-JARRETELLES de Virginie Thévenet

CARTE BLANCHE à Sorociné

Une jeune femme délurée et émancipée entraîne un garcon timide et candide dans une initiation et une découverte érotiques du Paris nocturne.

­

­19h30 : séance de clôture

avant-première du film FEU FOLLET

en présence du réalisateur João Pedro Rodrigues

­Sur son lit de mort, Alfredo, roi sans couronne, est ramené à de lointains souvenirs de jeunesse et à l’époque où il rêvait de devenir pompier. La rencontre avec l’instructeur Afonso, du corps des pompiers, ouvre un nouveau chapitre dans la vie des deux jeunes hommes plongés dans l’amour et le désir, et à la volonté de changer le statu quo.

Lieu : Reflet Médicis

­