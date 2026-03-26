Step Up : High Water arrive sur TF1+

Nouveau chapitre pour Step Up et ses 5 films, la série High Water débarque sur TF1+ ! Les 3 saisons de la série Step Up : High Water intègrent la plateforme dès ce jeudi 26 mars.

14.8 MILLIONS DE VUES ! C’est un chiffre assez fou que le premier épisode de la série High Water a réussi à atteindre en 6 mois de temps à l’époque sa mise en ligne sur YouTube Premium en 2018.

Si on ajoute les 9.5 millions de vues de l’épisode en version non censurée (des shits et fucks), ce sont pas loin de 25 millions de personnes qui ont tenté la série Step Up: High Water !

Comme les 5 films Step up, Sexy Dance en France, High Water s’intéresse au destin de jeunes passionnés par la danse, exutoire face à de nombreux problèmes.

A la tête d’une prestigieuse école d’arts d’Atlanta, Sage Odom et son équipe de professeurs forment une nouvelle génération d’artistes. Fraîchement débarqués de leur Ohio natal, les jumeaux Tal et Janelle espèrent réaliser leurs rêves en excellant sur la piste de danse. Sauront-ils saisir leur chance ?

L’efficacité de la saga Step Up vient du savoir-faire des réalisateurs pour sublimer les morceaux de danse. On avait connu Chaning Tatum (et lui avait connu sa femme Jenna sur ce premier film) dans Sexy Dance en 2006, mais on avait surtout retenu que le film de danse répondait à un cahier des charges très simple, rigide et nullement honteux.

Produite par les héros du premier film, Channing Tatum et Jenna Dewan, la série Step Up : High Water nous plonge en immersion dans le quotidien des étudiants de High Water, une prestigieuse école d’arts d’Atlanta.

L’intégralité de la série Step Up : High Water est à retrouver gratuitement seulement sur TF1+ dès le 26 mars.