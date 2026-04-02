Mike and Nick and Nick and Alice (Disney+) : le voyage dans le temps n’a jamais été si…

Mike and Nick and Nick and Alice était arrivé un peu par surprise sous nos yeux avec un trailer d’assez bonne facture promettant un time-travel movie fun. Oui, c’est fun, mais pas que.

Mick et Nick sont des criminels. Nick (Vince Vaughn) demande à Nick (James Marsden) un dernier coup : s’occuper de… Nick. Nick du futur veut se débarrasser du Nick du présent pour sauver Mike et reconquérir Alice (Eiza Gonzalez).

Nous voilà dans un pitch plutôt intéressant, regroupant le voyage dans le temps, l’actioner, le buddy movie et la comédie.

Si le film pioche dans ces genres, il ne réussit que rarement à en sortir une substance réjouissante. Si on ajoute à ça une mise en scène faiblarde, on nage en plein ratage, ou presque.



On commence par le voyage dans le temps. Le plus souvent, ce genre de sujet est accompagné d’une tripotée de règles pour définir les limites du concept. Ici, c’est simple, il n’y en a plus car la machine a été détruite et aucun paradoxe n’est évoqué. Et rien d’autre non plus sort du scénario. Il y a deux Vince Vaughn, et on s’arrêtera là pour le fun.





Pour l’actioner, Mike and Nick and Nick and Alice est plutôt généreux, les gun fights sont légions et James Marsden a sûrement raté une belle carrière de gros bras dans le cinéma dpeuis X-Men où il jouait Cyclops. Il s’est aventuré, un peu trop, dans la romance et n’a pas voulu faire autre chose. Dommage, il est très à l’aise.

Pour le buddy movie, les échanges entre Mick et Nick sont plutôt rythmés, les punchlines et bonnes idées de dialogues sont souvent présentes. Reste qu’on apprécie plus la présence d’Eiza entre les deux hommes. L’actrice préférée de Guy Ritchie (elle est présente dans Le Ministère de la Sale Guerre, Fountain of Youth, et le prochain In The Grey avec Henry Cavill et Jake Gyllenhaal) est vraiment toujours aussi cool ! Aussi bien dans l’action que dans la comédie, elle assure tellement qu’elle mériterait presque un premier rôle d’action à la Lara Croft.

Enfin, en comédie, le film peine un peu à faire sourire. On sent le côté décomplexé des dialogues, des situations, des personnages, mais ça ne dépasse que rarement le cadre anecdotique du bon mot et d’une situation à peine cocasse.

Mike and Nick and Nick and Alice est donc très frustrant quand on voit la possibilité d’exceller dans au moins un thème ou deux. Le réalisateur derrière est BenDavid Grabinski dont c’est le second long après l’inconnu Happily. IL a écrit pour la série Fais moi peur et l’adaptation animée de Scott Pilgrim. Son travail sur ce film est bancal. On ne compte plus les ralentis saccadés qui donnent une ffet assez ringard à certaines scènes, tout comme le montage totalement aux fraises qui multiplient les raccords foireux ou foirés. Dommage, on sent un réel désir d’offrir des scènes d’action solides. Il y a quelques fulgurances mais on sent, possiblement, un montage rushé.

Les fans de Gilmore Girls seront ravis d’avoir une scène entière à la gloire de la série et quelques autres clins d’oeil. Sinon, Mike and Nick and Nick and Alice est plutôt un honnête divertissement, une bonne carte de visite pour le réal quant à ses intentions premières.

Mike and Nick and Nick and Alice est disponible sur Disney+