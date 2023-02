You, saison 4 (Netflix) : Joe au pays des riches

La saison 4 de You se découpe en deux parties, histoire que Netflix profite du succès sur un plus long terme. Cette saison va au pays des riches insupportables.

You avait commencé en série diffusée sur Lifetime en 2018. Netflix a repris la série en 2019, 2021 puis désormais en 2023 pour trois saisons. La série a essayé de renouveler le concept de ce Joe, joué par Penn Badgley, dont l’obsession pour l’objet de son affection lui joue souvent des tours au point d’aligner les cadavres derrière lui.



You est tiré de romans écrits par Caroline Kepnes. Un quatrième devrait d’ailleurs sortir cette année qui ne suivent pas la série.



Cette saison 4 est découpée en deux parties, dont la première était disponible en février. La seconde le sera le 9 mars.





Fin de saison 3, Joe avait déménagé à Paris sous une nouvelle identité. Désireux de revoir Marienne, il l’a suivie jusque Londres. On le retrouve en prof de fac, la barbe et le cheveu saillants. Mais après avoir tenté de renouer le contact, le voici au milieu d’un groupe de jeunes riches influents qui trompent l’ennui dans la drogue et l’alcool.

Comme tout bon You qui se respecte, Joe se retrouve à être attiré par la voisine (merci le vis-à-vis et l’absence de rideaux). S’en suivent des rencontres et des soirées où les meurtres se succèdent sans que Joe ne soit impliqué. Mais un maitre-chanteur semble le mener en bateau.

C’est donc au stalker de devenir stalké.



Ce retournement de concept était plutôt évident pour renouveler la série. La curiosité maladive de Joe, appelé ici Jonathan Moore, permet de transformer la série en Whodunit, en Cluedo de bonne facture. Sûrement inspirée par le succès de The White Lotus ou des films de Rian Johnson, You se fait plaisir avec cette chasse à la sorcière.

Si la voix-off de Joe fait toujours mouche, on a l’impression qu’elle est surutilisée cette saison. Je n’avais pas le souvenir d’une voix aussi présente en saison 3, peut-être parce que les personnages centraux étaient plus nombreux avec notamment Love.





Cette immersion chez des jeunes riches est assez banale finalement. Ils sont tous détestables et n’ont même pas une qualité cachée. Tous fucked-up, les personnages sont adeptes de douche dorée, c’est dire jusqu’où va la série cette saison.

Si le gore est toujours de mise, le love interest de Joe est aussi présent. Hélas, Kate (jouée par Charlotte Ritchie, Fresh Meat, Ghosts) est assez peu charismatique.



Ce jeu de pistes n’est pas assez ludique pour tenir la distance. C’est d’ailleurs au bout de cette partie 1 qu’on découvre le responsable. D’ailleurs, on aurait aimé que le jeu de massacre continue…. Voir les personnages de ce type en danger, c’est plutôt jouissif.

La mécanique You fonctionne encore sans savoir jusqu’où elle pourra. L’humour noir est le principal moteur de la série et on ne peut pas dire qu’elle essaye d’aller dans d’autres tons et ambiances. Niveau crédibilité, on reste encore dans du crédible, mais les cadavres vont commencer à prendre de la place…