Magazines, série télé, comment « FT » a tout compris pour arnaquer les gens

Oops, Esprit Philosophie, Paris 16, derrière ces titres de magazines et de série télé se cachent un seul homme. Cet homme est apparu un beau jour de 2003 sur des forums et chats pour demander « qui veut aider à écrire une série télé ? « . 20 ans après, cet homme a un business très lucratif coté presse avec des titres par dizaines, une polémique avec DiCaprio, une histoire d’exploitation de petites mains et on en passe. Retour sur l’empire « FT »

Nous ne nommerons pas la personne car il est très porté sur les attaques en justice pour diffamations et autres moyens. Mais le nombre d’articles écrits sur ces actes sont trouvables facilement.

Ceci est un témoignage de ce que j’ai vécu, le côtoyant quelques temps via Internet et d’un résumé de son œuvre. Certains d’entre vous auront peut-être déjà eu affaire – et à faire – avec lui.

Comme un documentaire Netflix

Comment en vient-on après 20 ans à revenir sur une petite histoire de forum ? Tout simplement car FT est réapparu d’une manière assez bizarre dans ma vie. Non pas que c’est en passe de devenir une affaire, non, simplement, en cherchant par curiosité ce qu’il était devenu, je tombe sur son compte Instagram qui venait d’être créé le jour même ! Mieux, sur son Facebook, il venait de publier des photos de son mariage ! Coïncidence ? Hasard que le jour où je pense à lui, il publie des choses ? Et pas anodines mais on y reviendra… Derrière cette synchronicité bluffante, se cache un homme qui est partout là où il faut.

À intervalles plus ou moins réguliers, j’essaye de savoir où en est FT. Il a été « connu » du public par une affaire le liant à Leonardo DiCaprio, rien que ça. Personnellement, j’ai eu affaire à lui bien plus tôt que ça. C’était en 2003.

Je n’étais qu’un adepte de séries télé qui trainait sur les forums et les chats Caramail. Sur un forum SériesLive, je vois un topic créé par un certain FT : « Qui veut aider à écrire une série télé de type Dawson, Newport Beach ? » Et il rajoute que ce sera l’occasion de proposer enfin une vraie série pour ado à la télévision française.

La future série culte à la française !

Nous sommes une bonne vingtaine à le contacter. À cette époque, j’étais en pleine vague d’écriture. j’avais un web-roman en ligne. C’était un teen show, donc pile dans la cible. FT me contacte par messagerie privée et rapidement, il me demande mes premières idées et de regarder son pré-pilote d’un projet appelé H4.

En 2005, on reçoit un questionnaire sur la bible et le pilote. Les questions sont plutôt simples « qu’est ce que vous n’aimez pas dans les personnages, que retenez-vous des personnages… » Là où on se rapproche du vol d’idées et qu’une question rentre de suite dans le sujet : « Si vous souhaitez tenter d’imaginer un synopsis du 1er épisode de la série, dites le ici.

Nous vous enverrons un document d’ici 8 jours pour vous donner les bases de ce synopsis. Cette activité amateur n’est pas soumise à rémunération. » On nous demande aussi quelles chansons aimerait-on entendre, quel titre on a en tête…

On nous demande aussi de faire partie d’un jury pour élire le meilleur synopsis. Une pratique que ne renierait pas Luc Besson…

FT vient me voir sur AOL, la belle époque. C’est cordial, il est très demandeur d’idées et de retours même si on sent que derrière les compliments, il ne prendra rien. On le sent mi-naïf, mi-manipulateur. Il questionne beaucoup sur des choses assez basiques. Il ne sait pas ce qu’est un travelling alors qu’il va produire, écrire et réaliser pour M6, soit… Je ne le connais pas, et si le contact est facile, on apprend à se connaître, je découvre sa personnalité. Il promet un envoi par la Poste de documents et même une rencontre IRL.

Pour lui, La Vie Devant Nous est le plus gros échec français coté séries pour l’époque avec 300 000 euros par épisode.

Dans une autre discussion, il lance quelques idées de titres pour la série : PARIS 16, FRENCH KISS, BARRIO LATINO, PARIS A TOUT PRIX, BAGATELLE, NAPPY, PASSY, SAINT GERMAIN, CHARLYS BAR, P16, FRENCH KISS, PARIS CITY, ALWAYS LOVE, PARIS LOVE, GOLD CITY.

Doucement, il commence à répondre à côté au fil des discussions, ou a totalement zappé les questions que je pose. En gros, il fait le sourd.

Je ne vais pas recopier les discussions mais, pour lui, « en France, personne ne comprend rien en matière de casting« . Même s’il persiste sur les retours concernant le synopsis, il semble penser que le travail de scénariste n’est pas difficile. Si l’équipe technique n’a même pas de CV, il s’en fiche, tant que le casting est bon. Il y a même un peu de dédain quand il parle des scénaristes professionnels. Là, on commence à tiquer. Si on est payé, on fait un sale boulot. Et ça explique ses approches dans la presse, plus tard.

Quand je commence à souligner que les situations du pilote sont clichées, il s’emporte. S’il a réussi à approcher M6, c’est que rien n’est cliché. Et pourtant, il n’oublie pas de flatter pour faire redémarrer la confiance. Il aime mon franc-parler qui le fait avancer…

En 2007, le projet avance et s’appelle officiellement Paris 16. mais FT n’est pas content d’être mis sur la touche et de voir le projet changer d’identité et de mains. Il écrit une lettre à un certain Jean Yves.

Coté casting, effectivement, tout est concret, on reçoit des vidéos des séances. On reconnait ça et là Alexandra Naoum (qui sera, finalement, l’héroïne de la série), Elodie Fontan (déjà très mauvaise) ou encore Andy Raconte, la youtubeuse.

En 2007 encore, un ami à moi a parlé de la série à une de ses connaissances, scénariste. Effectivement, elle confirme que le projet est en réécriture totale avec un nouveau pilote et une nouvelle direction. FT doit sentir venir le vent tourner. Son ton change radicalement en privé. Nous sommes en septembre 2007.

Calt semble avoir acheté le projet avec M6. ravi, il dit que H4 va devenir une grande série. Retitrée Paris 16, le projet sera bien diffusée… Sur le skyblog du projet qui portait alors le nom de Paris 16, il dit « PARIS 16 a l’ambition d’être la première série française à l’Américaine. Une série digne des séries US « Newport Beach » ou encore « Les Frères Scott ». »

« M6, c’est elle qui fait tout, c’est pour ça que les séries sont nulles »

« On est en France, c’est normal, les scénaristes sont tous très mauvais »

FT commence aussi à égratigner Calt qui produit la série.

« Ils n’ont pas la qualité d’une vraie boîte, Bruno Solo et Alexandre Astier sont leurs pigeons. Ils prennent l’argent et voilà »

« L’actrice principale est naze je trouve, elle est antipathique »

On essaye de le résonner un peu avec mon amie. Peine perdue, il commence à nous pourrir. J’étais très intéressé par le projet, j’ai toujours voulu travailler dans l’écriture et les fictions.

« J’ai appris plus vite que toi et j’ai fait plus de choses que toi, j’ai créé une série qui va passer sur M6 alors que toi, tu reste au chomage et toi (mon amie) intermittente ! »

Le pire est cette phrase : « Vous critiquez ma série alors que vous n’avez rien fait de votre côté ».

J’en prends pour mon grade, je suis « une langue de vipère« , qu’il ne me lâchera pas de toute sa vie si j’ose dire quelque chose. Pire, il va dire à tous ces contacts que je ne suis pas recommandable. Et il termine par me menacer :

« Quand on se croisera bientôt, très bientôt, tu feras moins le malin, e on réglera ça une bonne fois pour toutes. Tu ne pourras plus rien faire faire de tes mains ! »

Perdant un peu patience mais aimant « jouer » avec cet individu, j’attends toujours qu’il revienne pour nous pourrir. Et il revient souvent à la charge. Voici un dialogue surréaliste :

« Je vois ce que tu as écrit sur moi sur Internet. Tu connais la série Les Bleus ? Il se peut qu’on soit refusés par M6. Je vais appeler tes patrons si tu continues ! »

S’ensuivent des phrases en majuscules sans queue ni tête, graveleuse, il devait surement être saoul ou drogué, il était 22h30.

Il revient, me parle de mon chat, me demande pourquoi j’ai pris celui ci au refuge et pas un autre, si les autres chats étaient affectueux. On nage en plein surréalisme.

Je cerne donc le personnage et je m’amuse avec lui dès qu’il vient. Il lance un magazine et une nouvelle série pour Direct 8 (ancien nom de C8). Il m’envoie des maquettes de magazines pour les jeunes filles avec des sujets comme « pour la nuit ou pour la vie »…

Il n’hésite pas à se satisfaire de l’argent qu’il va gagner. Si la série est quotidienne, il se vante de gagner 24 000 euros par mois, plus 20 000 euros pour la bible et 30 000 pour la saison. Il se dit aussi que s’il devient célèbre, il ira chez Morandini pour dire que je lui ai craché dessus. C’est dire l’importance que j’ai à ses yeux, et sûrement celle que j’ai aux yeux du public.

« Je gagne autant que l’actrice principale alors que je fous rien »

Paris 16 est arrivée sur M6 en 2009 et a été vite annulée après 2 mois de diffusion.

« L’idée était de faire une série pour adolescents, à l’américaine, avec des plans en extérieur, des acteurs glamours, un scénario innovant et une belle bande originale. On s’était inspiré de Newport Beach. Une fois le premier épisode tourné, M6 a finalement voulu faire une copie de Plus belle la vie. C’était incompréhensible. D’un beau pilote, on est passés à une sitcom. Le résultat est calamiteux », a révélé FT à TV Magazine.

Qui est FT ?

A partir de là, j’ai suivi les agissements de ce FT. Sachant qu’il avait une boite d’édition, je guettais les sorties de ces magazines bon marché. Il a quasiment tout sorti : psychologie, féminin, jeune, histoire, économie, déco…

Comment monter aussi vite des magazines ? Comment se constituer une équipe de rédaction ? De la même manière qu’il a demandé de l’aide sur Paris 16, via des annonces, FT a recruté des plumes débutantes.

Si vous regardez les marques déposés par ce monsieur, il y a un nombre incalculable de titres peu inspirés comme Satire Hebdo, Présumé Coupable, Mag Voyages, Star Direction, Teen Direction, Oulala, Ouah, Secret, 100% Actu,Gossip!

Et il y a le retour du magazine 20 ans ! Magazine culte lancé en 1961, il a été arrêté en 2006. FT saute sur l’occasion et rachète la marque en 2009.

Résultat ? 20 Minutes en parle

Utilisant les aides importantes dont disposent les titres de presse qui débutent (du côté de la distribution notamment), le magazine est relancé. Le scandale fait un peu le tour des rédactions et des sites d’actualité business. Evidemment, FT se défend encore et toujours.

La rédactrice en chef est à peine majeure et stagiaire. Elle touche 300 euros par mois avec la convention de stage. Mais FT décide de ne la payer qu’à la sortie du magazine. Elle est donc sans ressources dès le départ. Elle refuse et se fait remercier rapidement. Pire, elle reçoit une menace par téléphone de l’avocat de FT… Pour lui, elle est partie car « On a estimé qu’elle était un peu jeune »… (Arrêt sur Images)

Si la rédactrice en chef est à peine majeure et stagiaire, si les rédacteurs sont payés peu, le titre sort et fait tout de même bonne figure côté contenu. Mais le titre s’arrête en 2010. Et FT menace de poursuites judiciaires tout média qui reprendrait les informations de 20minutes.fr…

Autre article : Magazine 20 ans : polémique de la relance et leçons de business

2013. FT, sous la société Gossip, lance le magazine France Actu, sans toutefois déposer la marque. Pas de chance, la société Entreprendre lance en 2014 un magazine sous ce nom. Gossip porte plainte pour dépôt frauduleux. FT l’emporte.

2013. Un nouveau magazine féminin débarque, Bridget. Pas de chance, le magazine Causette dénonce un plagiat. L’affaire fait parler d’elle et on ressort le passif de FT sur le magazine 20 ans. Mieux, on essaye de comprendre comment cet homme a créé un empire de la presse, à tel point qu’il se verserait 150 000 euros par an !

L’enquête de FranceTVinfo n’est pas dénigrante. Le contenu du magazine est assez bas de gamme. C’est une reprise de sujets d’actualité plutôt pertinent mais sans approche journalistique. C’est un recueil d’informations.

2015. Mondadori, énorme groupe presse qui possède Télé Star ou Closer, attaque FT en justice pour « simlitudes troublantes » entre leur magazine Nous Deux et le nouveau titre de FT, Romans Photos. Dans son jugement du 15 mai 2015, la société GOSSIP, qui publie Romans Photos, n’est pas coupable.

2019. Michel Cymes est un médecin, auteur et animateur à succès. Il publie sa revue Dr Good. FT suit la tendance et en profite pour sortir deux titres, Feel Good et Allo docteurs !. L’audace va plus loin car il met Cymes en couverture ! Le docteur l’attaque en justice et réclame 70 000 euros de dommages pour « violation du droit à l’image ». Il obtient finalement 20 000. Les deux magazines sont interdits.

Des victoires, le succès

2015. FT rachète OOps!, un magazine people. C’est le seul magazine du genre qui voit ses ventes augmenter cette année-là ! Bien joué !

En juin 2015, le magazine crée un buzz mondial en affirmant que Rihanna est enceinte de… Leonardo DiCaprio. L’information est reprise par les médias du monde entier quand l’acteur de Titanic dépose plainte pour atteinte à la vie privée.

Interrogé, FT s’explique : « Mes équipes ont lu de nombreuses histoires au sujet de Leonardo DiCaprio et Rihanna qui affirment qu’ils sont ensemble. Nous avons pensé que Rihanna pouvait être enceinte mais nous ne savons pas, évidemment« .

Le talent.

Oops! versera quand même 8000 euros de dommages à l’acteur.

Tout ce qu’a entrepris FT est finalement rondement mené, terriblement sans scrupule. Entre faux témoignages, contenus recopiés, pigistes exploités, l’empire FT n’a de cesse d’utiliser le système pour perdurer. Comme le résumait Rue89 en 2016 : Bienvenue dans le monde de FT, patron sans scrupules qui inonde les maisons de presse de ses revues bidonnées.

Cela reste inoffensif pour certains contenus sensationnels comme les histoires et faits divers, c’est beaucoup moins drôle pour les conseils santé. Même les questions et les réponses étaient montées de toutes pièces par les rédacteurs.

Et ça marche ! Le magazines se vendent, ne durent pas mais entrent dans leurs (maigres) frais. Si FT était un vrai patron de presse carré, il serait déjà en dépôt de bilan.

2020, FT multiplie les sociétés d’édition. FT veut éditer POUBLIC, un magazine parodique. CMI qui possède le magazine Public porte plainte.

🔴 #presse Le Magazine #PoUBLIC doit être retiré de la vente.

l'éditeur FT Magazines a été condamné pour concurrence déloyale et parasitaire du magazine #PUBLIC info via @luciedg79 #CMI pic.twitter.com/DVTnrehvhr — Presse-Papiers (@presse_papiers) July 18, 2019

Victoire de CMI. Même si la parodie est autorisée, le contenu ne ressemblant en rien à un quelconque détournement.

Admirez la supercherie.

Cela ne s’arrête pas là, il crée dans la foulée Trance Dimanche….

Et sinon FT a une sœur qui est aussi dans le business et qui s’est confronté à l’Oreal. Allons bon.

Les réseaux sociaux

Nous voilà en 2022. Je cherche des nouvelles de FT. À part trois comptes Facebook vides, rien de bien pertinent sauf cette photo qui me hante depuis 20 ans. Toujours été la même. Rarement, il aura changé de photo. Et voilà que je trouve son Instagram avec des photos de son mariage qui date… de la veille ! Fou. Mais ça ne s’arrête toujours pas là puisque je lis qu’il a lancé un feu d’artifice sur la plage qui a surpris toute la ville au point de faire la une des journaux locaux.

Plus récemment encore, il semblerait qu’il ait tapé un scandale dans un avion. Deux articles en parlent dans Nice Matin et un article similaire de la Voix du Nord. L’un des journalistes d’Arrêt sur Images qui a fait un article sur lui a contacté les journalistes de Nice Matin et il sembleirait que FT ait menacé de poursuites les journalistes s’ils continuaient à parler de cette histoire ! Fou.

Je conclus par cette déclaration de FT qui, au final, vont très bien avec cet article :

« Je vais te surveiller et si jamais tu parles de moi, tu vas voir ce qu’il se passera »

Je laisse donc ça là en temps que preuve s’il m’arrive quelque chose !

