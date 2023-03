You, saison 4 B (Netflix) : Joe au pays de Joe

You a proposé sa saison 4 en deux parties. Effectivement, outre ce mouv » marketing, il y a une vraie scission entre les deux parties avec deux ambiances différentes.



Dans la partie A de You saison 4, nous avions laissé Joe qui avait tué Rhys chez lui en lui demandant où était caché Marienne. Le double de Rhys apparaît alors. Vision ? Jumeau ?

Après avoir suivi Joe au milieu d’une bande de richards insupportables qui disparaissaient un par un, voici que Joe se retrouve entre deux eaux. Le voici traqué et traqueur. Le père de Kate et Rhys veulent se tuer l’un l’autre. La situation semblait donc plutôt bonne avec un Joe désormais face à des rivaux, forcé à faire la lourde besogne. On exploite donc les idées restantes pour faire décoller cette saison 4 qui peinait à convaincre.

Cette partie B est meilleure car elle remet You dans un milieu plus approprié. On revoit donc la cage et on développe aussi la psychologie de Joe. Le problème est qu’on garde les meilleures idées pour la fin de saison. On s’appuie alors sur Phoebe ou Kate, des personnages peu intéressants car peu charismatiques. Il est indéniable qu’on se fiche un peu de ce qui leur arrive… Et c’est donc sur Joe qu’on se repose. De nouveau avec un prisonnier, Joe fait face à un désordre psychologique. Il se dédouble. Si l’idée est bonne sur le papier, elle se développe de telle manière qu’on sent l’artifice. Et on en vient alors à la révélation qui nous fait revoir la saison entière d’un autre œil. Joe est à l’origine de tous les meurtres, il n’était juste pas conscient de ce qu’il faisait. Il a même enfermé Marienne dans sa cage fétiche.

Et finalement, la partie A qui était fébrile se trouve rehaussée par ce trick. Par contre, la saison B tombe un peu dans une facilité scénaristique. Heureusement, la série se repose sur des personnages un peu oubliés comme Nadia. La quête du chat et de la souris est plutôt solide mais le faible nombre d’épisodes restants nous fait craindre une fin bâclée. Et ce sera quasiment le cas. Longue et bâclée ! Le personnage de Joe ne sait plus comment et où aller, l’intrigue se complexifie et se simplifie à outrance au fil des scènes. On part dans un trip d’hallucinations / visions qui ne fait plus effet depuis longtemps dans les fictions.

Finie dix minutes plus tôt, la saison aurait été plutôt satisfaisante. Mais on fait un poil durer, on ne se risque pas à tuer Joe et on finit par soupirer en voyant cette conclusion un poil énervante. Penne Badgley est toujours impeccable mais il n’était pas servi par une Charlotte Ritchie assez terne. Le personnage a quasiment tout vécu et la série ferait mieux de se terminer là-dessus.