The Last Of Us (Prime) : le bilan en podcast !

Last Of Us a terminé son run de 9 épisodes. On s’est dit qu’il serait judicieux de proposer une émission entière sur la série et de digresser suivant nos envies.

Prime a diffusé l’épisode 9 de 43 minutes ce lundi 13 mars et a laissé le monde en larmes. Ou non. Retour sur la série dite phénomène. Fred, Aki, Mélanie, Stéphane, Tom et Maxime dressent le bilan dans Serial Causeurs, votre podcast séries TV

Au programme :

Est-ce que Pedro Pascal et Bella Ramsey ont mis d’accord tout le monde ?

Mais coté personnages, est-ce qu’il y a des choses marquantes? Est-ce qu’Ellie et Joel sont des héros de série ?

Et côté persos secondaires, on en attendait peut-être plus ?

Les fameux épisodes 3 et 7 ont enfin remis la culture de l’épisode dans les discussions, sont-ils plus des bonnes histoires que des bons épisodes ?

Coté tension et émotion, la série a-t-elle délivré suffisamment de choses ?

La série raconte quoi ?

Et cette fin est-elle à la hauteur de la série ?

Où se trouve la série dans le genre ? Par rapport aux adaptations de jeu vidéo et de séries de zombie ?

