Willow (Disney+) : loin, loin de l’héroïc fantasy sombre

Le film préféré de vos parents débarque en série avec Willow sur Disney qui reprend les mêmes personnages, 20 ans plus tard.

Le film Willow date de 1988. Il a été réalisé par Ron Howard et produit et co-écrit par George Lucas. Ce film d’aventures et d’héroic fantasy réunissait Val Kilmer et Warwick Davis.

35 ans plus tard, Disney propose une suite qui se passe seulement 20 ans après puisqu’on retrouve un personnage du film devenu ado.

Willow était un film doudou pour de nombreux quadras dans leur prime jeunesse. C’était un film où la féerie faisait mouche. Il y avait peu de films de ce genre à l’époque. La plupart n’étaient que des fables assez sombres comme Dark Crystal ou Legend.

Willow revient en série sous la houlette de Jonathan Kasdan, qui a écrit pour Dawson, a écrit et réalisé The First Time, bon teen movie avec Dylan O’Brien et Britt Robertson, et a écrit Solo, le film Star Wars sur Han Solo.

Au casting, on retrouve Warwick Davis qui reprend le rôle de Willow Ufgood et Joanne Whalley qui revient en Queen Sorsha. Ruby Cruz (Mare of Easttown), Erin Kellyman (Solo), Ellie Bamber (Nocturnal Animals), Cailee Spaeny (Pacific Rim : Uprising, Mare of Easttown), Tony Revolori (Flash dans les Spider-man avec Tom Holland).

Nous suivons donc la princesse Kit (Cruz) qui doit aller sauver son frère, enlevé par des créatures. Elle entraîne avec elle, Jade, son amie dont elle est éprise, Dove (Bamber), amoureuse de Airk, le Prince Graydon (Revolori) et un voleur habile de son épée, Boorman.

Willow commence comme un DTV façon Cœur de Dragon 3 ou Donjons et Dragons 2. C’est ultra-lumineux, les costumes sont colorés, les dialogues légers, on sent une adaptation sans le sou. Mais Disney oblige, c’est plutôt du côté de la production sérieuse que l’on se penche de scènes en scènes. Ce n’est pas une série d’héroic fantasy à la Disney Channel même si onlorgne vers un teen show de genre. Le ton léger laisse place à une histoire moins légère qu’il n’y parait. Juste que, par rapport à House of the Dragon et Les Anneaux du Pouvoir, on se permet des moments drôles, on sait qui est qui et qui fait quoi. C’est clair (dans tous les sens du terme), net et précis. On pourrait trouver ça trop enfantin, mais c’est ce que le film était. La magie en moins, la série peine encore à trouver une identité propre sur ces deux épisodes.

Willow est disponible sur Disney+ pour une saison de 8 épisodes.