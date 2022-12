La Nuit au Musée revient en version animée !

Le très plaisant et rafraîchissant La Nuit au Musée avait remis Ben Stiller sur les rails en 2006. Fort du succès, deux suites ont été mises en chantier.



Souvenez-vous, La Nuit au Musée était une comédie familiale de très bonne facture, bien mise en images par Shawn Levy. Tout prenait vie dans ce musée quand la nuit venait. Et Larry Daley, joué par Ben Stiller, était un gardien de nuit qui allait découvrir cette vie nocturne.



Adapté du roman The Night at the Museum de Milan Trenc, le film avait été un joli succès avec 600 millions de dollars dans le monde et 2.3 millions d’entrées en France.



Rapidement, 20th Century Fox avait lancé une suite, La Nuit au musée 2 en 2009 et un troisième, La Nuit au musée : Le Secret des Pharaons en 2015. Si aux Etats-Unis, le succès faiblissait, il n’en était rien hors du territoire américain.



Et après 3 films live, il fallait une adaptation animée ! Ce n’est que maintenant que Disney, qui a racheté Fox, lance une version animée de la franchise. Ce ne sera pas une série mais bien un film intitulé La Nuit au Musée : Le Retour de Kahmunrah, disponible en streaming dès le 9 décembre sur Disney+.



C’est Shazam lui-même qui prêtera sa voix à Larry Daley, Zachary Levi. Nick Daley, fils de Larry, devient le nouveau garde de nuit du Muséum d’histoire naturelle…

Une première bande-annonce est arrivée.







La Nuit au Musée : Le Retour de Kahmunrah, disponible en streaming dès le 9 décembre sur Disney+.