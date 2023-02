Trésors perdus : le secret de Moctezuma (Disney+), la série sans Benjamin Gates est-elle réussie ?

Si certains attendent un troisième Benjamin Gates avec Nicolas Cage, c’est une série dérivée qui a été proposée ces derniers mois sur Disney+.

Jess Valenzuela (Lisette Alexis) est une jeune femme ayant le statut DACA qui aimerait être naturalisée américaine afin de réaliser son rêve de travailler pour le FBI. En attendant, elle travaille pour un garde-meuble où son patron lui confie comme mission de trouver le propriétaire d’un box dont le loyer est impayé depuis plusieurs mois.

Quand elle découvre ce dernier, Peter Sadusky, un ancien agent du FBI, il la met sur la piste d’un trésor perdu qui aurait un lien avec son père, décédé quand elle était encore bébé. Aventurière dans l’âme, Jess se lance dans cette quête avec l’aide de ses amis. Néanmoins, elle croise sur son chemin Billie Pearce, une milliardaire sans scrupule qui est également à la recherche du trésor.

Beaucoup aiment Benjamin Gates. Beaucoup le détestent. Les deux films sont pourtant des divertissements très honnêtes, ludiques. Oui, ils ne volent pas très haut, mais les chasses au trésor sont suffisamment rares pour ne pas s’arrêter qu’aux Indiana Jones, aux Tomb Raider et aux Goonies ou autres Da Vinci Code.

En citant tout ça, on se dit qu’il y en a, à la fois, peu et beaucoup. C’est un genre qui a fait son temps et qui s’arrête, finalement, à quelques titres très présents dans la tête des amateurs de cinoche. Alors cette série dérivée est-elle un projet intéressant ? Sur le papier, oui. Disney met l’argent où il faut, propose des séries jamais fauchées et jamais vraiment ratées.

Mais Trésors Perdus a la lourde tâche d’offrir une chasse au trésor étirée sur 10 épisodes. Et côté séries, les chasses au trésor et le genre aventure ne sont pas très présents. Sydney Fox a fait son temps, on attend une possible série sur Lara Croft menée par Phoebe Waller-Bridge (dans Indiana Jones 5 d’ailleurs) et Blood & Treasure, série d’aventures de deux saisons (on espère une troisième ?) n’a pas fait grand bruit.

Il est difficile de proposer une série feuilletonnante tout en gardant l’intérêt croissant dans la quête du trésor. Trésors Perdus impose alors une bande de personnages comme Disney a désormais l’habitude de faire pour toutes ses séries, tentent de retrouver l’esprit de groupe de sa branche Marvel. C’est possiblement tiré par les cheveux comme vision, mais on ne s’y trompe pas quand on voit le traitement fait à Willow par exemple.

Si les personnages sont des petits jeunes modernes, à la blague facile pour détendre l’atmosphère (le comic relief à la Marvel !), c’est vraiment Jess qui est au centre des attentions, jouée par la sympathique et enjouée Lisette Alexis. Encore plus forte que Lara Croft et Robert Langdon réunis, Jess résout les énigmes en dix secondes. Le spectateur n’a donc pas sa place dans l’aspect ludique de la série. Et c’est peine perdue pour trouver un aspect excitant aux énigmes. La série ne laisse pas le temps de s’émerveiller ou d’être pris par la résolution. Les films y arrivaient un peu !

Malgré la présence de Catherine Zeta-Jones en méchante, la série ne décolle jamais vraiment. Les twists sont faciles. De rares moments arrivent à être trépidants quand le décor se prête au jeu. On revient encore au domaine du plaisir et il est vrai qu’une série comme ça doit donner, avant tout, l’envie de se plonger dans l’aventure. Ce n’est pas verbeux comme Blood & Treasure, mais c’est plutôt étiré en longueur avec des situations jamais très dangereuses. On sait que les personnages s’en tireront…

Trésors perdus : le secret de Moctezuma est plaisant à suivre malgré tout pour une grande majorité de gens. Si vous cherchez une série qui sort un peu des sentiers battus, passez votre chemin. C’est limite sans surprise et les personnages manquent un poil de relief. Pour du divertissement dominical, c’est parfait. IL y a des petits liens et des guests issus des films, mais pas Nicolas Cage, évidemment.

Une saison 2 n’est pas encore à l’ordre du jour. La diffusion hebdomadaire s’est terminée début février.

La saison 1 de Trésors Perdus est disponible sur Disney+.