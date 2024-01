Upload saison 3 (Prime Video) : reboot demandé ! (Spoilers)

Upload était la petite pépite méconnue de Prime Vidéo. Et il y a eu la saison 2, puis la saison 3.

Upload raconte l’après-vie de Nathan (Robbie Amell) dans l’univers virtuel Lake View. Dans un monde où on peut transférer tout son esprit et sa mémoire dans un corps virtuel, il peut se passer beaucoup de choses.

Après avoir enquêté sur sa mort et s’être téléchargé dans son corps dans le vrai monde, Nathan retrouve Nora (Andy Allo) pour partager enfin une complicité réelle. Du côté de Lake View, Nathan a été réuploadé. Ingrid (Allegra Edwards) continue d’utiliser une combinaison pour rejoindre Nathan dans le monde virtuel.

Une saison 3 pire que la précédente ?

La saison 2 d’Upload avait été une petite épreuve. L’écriture et le tournage pendant le CoVid a donné une saison décousue et peu pertinente. Tuée dans l’œuf, la créativité de la série avait perdu beaucoup de sa superbe. C’est donc avec espoir et attentes qu’on lance cette saison 3 arrivée sur Prime Vidéo en octobre 2023.

Quelle douche froide ça a été ! Si le « Previously On » nous rappelle que la saison 2 était une foirade excusable, on commence cette saison 3 dans un flou assez important. Le résumé rend « justice » à l’incompréhension totale de l’intrigue. On a clairement du mal à rentrer dans l’univers et dans ce premier épisode. Et ce sentiment perdurera tout le long de la saison.

On ne comprend strictement rien ! On ne sait plus qui est qui, qui fait quoi et ce que veut nous raconter cette saison 3.

Le fait qu’on ait deux Nathan ne multiplie pas le plaisir. Au contraire, on divise l’intérêt. Le couple Nora / Nathan ne sait pas où il va. Le duo Nathan / Ingrid a un peu d’intérêt grâce à elle. Ingrid a encore ce petit grain de folie. Pour le reste, les personnages secondaires ont des intrigues quasi aussi importantes que pour Nathan. Le problème est qu’on ne prête aucune attention à eux. Pire, l’humour se rate à chaque tentative.

Upload en bout de course ?

Upload ne sait plus où elle doit aller. Les scénaristes ont un trésor dans les mains et ils n’en font rien. La seule bonne chose de la saison 2 était qu’on avait quelques idées liées au monde virtuel qui étaient pertinentes comme le sous-sol ou encore l’IA Guy toujours aussi drôle. Dans cette fournée 2023, rien ne marche. Chaque nouvel épisode nous donne l’impression qu’on en a oublié un entre temps. Les personnages se sentent investis d’une mission dont on ne sait ni les tenants, ni les aboutissants. Aleesha et Luke auraient pu faire un beau duo de second plan. Sauf qu’on ne comprend rien à leur histoire… Son histoire lesbienne, le fait que Luke ne cherche pas à s’approcher de Nathan, son meilleur pote, la gestion de Lake View par les Anges, la rencontre entre les deux Nathan, sont des idées au mieux survolées, au pire sans intérêt.

Le fait que l’upload de Nathan soit, possiblement, une réussite temporaire avec un corps qui le lâche ne fait guère illusion. Le suspens est absent. Quand on comprend que ce n’était qu’un saignement bénin, on se dit qu’on a perdu beaucoup de temps là-dessus pour rien. L’alchimie entre Nora et Nathan ne fonctionnant plus, il ne reste pas grand chose pour Nora, la grande IT. La pauvre Andy Allo est transparente… Robbie Amell fait exactement la même chose qu’il soit l’un ou l’autre Nathan. Allegra Edwards joue toujours une Ingrid énergique, mais telle une Don Quichotte, elle se bat contre le vent. Le quatuor et le double date auraient pu donner un peu de fraicheur et de drôlerie aux scènes. Pensez-vous. On touche à peine au vaudeville quand Ingrid se rapproche des deux Nathan. Expédiée, oubliée, l’intrigue n’ira pas plus loin. L’écriture n’élève jamais son niveau et ce n’est pas les cliffhangers qui nous feront oublier la qualité globale de la saison. Ils sont efficaces, car on revient, mais ils sont inutiles dans l’intrigue. La saison 3 se termine avec Nathan, arrêté par la Police car il n’existe pas officiellement. Enfin il se passe quelque chose. Mais il est trop tard.

En clair, on s’en fiche totalement de ce qu’il arrive dans cette saison. Au bout de la saison, la série en est au même point. On ne donne pas cher de l’avenir d’Upload et de la saison 4 tant la série ne fait plus parler d’elle. Un gâchis honteux.