Soirée des Éclats 2023 Séries Mania : le palmarès

Mercredi 13 décembre, à la Gaîté Lyrique (Paris), SERIES MANIA saluait les révélations de la création française avec son nouveau rendez-vous annuel : Les Éclats.

Communiqué

La cérémonie de remise de prix, animée par Laurence Herszberg (directrice générale de SERIES MANIA) et la journaliste Charlotte Blum, a eu lieu devant un parterre de 300 professionnels du monde de la série et des médias, en présence d’Anne Bouverot (Présidente de SERIES MANIA), Xavier Bertrand (Président de la Région Hauts-de-France) et Dominique Boutonnat (Président du CNC).

Cette soirée a pour vocation de célébrer la création française et, comme l’a déclaré Anne Bouverot : « Cette année, nous commençons par les nouveaux talents scénaristes, réalisateurs et réalisatrices, acteurs et actrices mais nous ne comptons pas nous arrêter là et c’est toute la production française que nous prévoyons d’honorer dès l’année prochaine ! »

LES ÉCLATS 2023

Révélation Actrice

Megan NORTHAM

pour Salade Grecque (Prime Video)

Etaient nommées :

Julia de Nunez pour Bardot – Marraine : India Hair

Fleur Geffrier pour Les Gouttes de Dieu – Parrain : Philippe Le Guay

Ness Merad pour Salade Grecque – Marraine : Ophelia Kolb

Révélation Acteur

Sofian KHAMMES

pour B.R.I (Canal+)

Etaient nommés :

Théo Navarro-Mussy pour Irrésistible – Parrain : Vincent Lacoste

Aliocha Schneider pour Salade Grecque (absent)

Abraham Wapler pour Caro Nostra – Parrain : Thierry Godard

Révélation Scénario

Charly DELWART

pour Sous Contrôle (Arte)

Etaient nommés :

Judith Godinot et Hadrien Cousin pour Aspergirl – Marraine : Clémence Madeleine-Perdrillat

Duong Dang-Thai et Corinne Garfin pour Coeurs Noirs – Parrain : David Elkaïm

Maïté Sonnet et Giulia Volli pour Filles du feu – Marraine : Sylvie Audcœur

Révélation Réalisation

Mohamed CHABANE et Théo JOURDAIN

pour ReuSSS (France.tv Slash)

Etaient nommés :

Louis Farge pour Cuisine Interne – Marraine : Laure de Butler

Nikola Lange pour Killer Coaster – Parrain : Fabrice Gobert

Fanny Riedberger pour Lycée Toulouse Lautrec – Parrain : Tristan Seguela