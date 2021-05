Vous n’avez toujours pas aimé / compris la fin de LOST ? Il faut qu’on parle !

Plus de dix ans après son dernier épisode, LOST continue d’être le fer de lance des séries qu’on aime critiquer à cause de sa fin. Même Game of Thrones a ravivé ce débat qui n’avait pas lieu d’être.



La fin de LOST, pas aimée car pas comprise? Ou les deux?



J’ai beau tenter de faire la police depuis plusieurs années avec une vidéo sur la fin de LOST, un article expliquant comment la série se termine et même un documentaire de 2 heures Destination Lost, il y a encore des gens qui refusent de croire que la fin de LOST est différente de celle qu’ils ont comprise.

Les accusés : tous les commentaires faisant suite aux articles d’Allociné. Il y en a 2 plutôt récentes : 10 questions restées sans réponses dans les séries et les 10 séries fantastiques qu’il faut avoir vues

On ne compte plus les « Lost, la fin la plus pétée des séries ! » ou « Tout ça pour dire qu’on avait raison depuis le début ».

Non. Évidemment que non, la série n’a pas donné la fin que vous avez cru comprendre..

Les personnes qui n’ont pas aimé la fin ne sont pas toutes des personnes qui n’ont pas compris. Mais le plus souvent quand j’en viens à discuter du sujet, je tente la question fâcheuse : tu as compris quoi à la fin ? Le plus souvent, j’ai bien fait et je me retrouve à justifier le pourquoi du comment. Ce n’est donc pas un dédain envers celles et ceux qui ne seraient pas « comme moi ». Simplement, dans un soupçon de présomption de culpabilité, je demande.

Et que dire des interviews de Konbini Biiinge qui, le plus souvent, à la question sur la fin décevante, les invité.es parlent de LOST. Je me mets à la place du journaliste qui fait l’interview. Je serais journaliste séries donc, ne me viendrait-il pas à l’esprit d’expliquer finalement pourquoi et comment on en vient à être déçu de LOST ? Par curiosité et par acquit de conscience, mais surtout pour éviter de propager des fausses interprétations et créer ainsi un effet Mandela qui n’a rien à faire ici.

Une fin claire

Non, ils ne sont pas tous morts lors du crash. Il n’y a pas à chercher plus loin. Et pour bien vous le rentrer dans le crâne, bande de petits c… Je m’égare. Voici l’extrait du dernier épisode, en français, pour que ça rentre. En moins d’une minute, Christian explique ce que sont ces flash sideways qu’on a vus pendant toute la saison 6.

Alors oui Jack est mort mais comme tous les personnages. Ils sont morts un jour sans qu’on ne le voit dans la série, certains pendant les épisodes, d’autres bien après comme Kate qui a réussi à sortir de l’île dans le dernier épisode.

Jack meurt dans le dernier épisode sur l’île, et il voit l’avion de Lapidus partir.

Les flash-sideways n’étaient donc que des flash-forwards, nous mettant dans le flou ès le début de la saison 6 alors que la bombe venait d’exploser, suggérant que rien ne s’était passé ou que tout était revenu à zéro, mais il n’en est rien de toutes ces possibilités.

Si vous n’aimez pas cette fin, d’accord. Si avec tout ça, vous avez encore des doutes, on ne peut plus rien faire pour vous. Et on vous jugera, jusqu’à la fin de vos jours.