Un pop-up store Stranger Things à Paris

Netflix a proposé Jessica Jones, Kimmy Schmidt ou encore F is for Family cette année, mais elle nous réserve d’autres saisons et séries pour 2016. (source : communiqué de presse) Black Mirror Gugu Mbatha-Raw (Beyond the Lights, Concussion et Doctor Who) et Mackenzie Davis (The F Word, Halt and Catch Fire et The Martian) seront Lire +…