Le Stranger Things Festival au Cirque d’Hiver Bouglione, du 26 au 29 mai 2022

Pour célébrer le lancement de la saison 4 de Stranger Things, l’Upside Down s’installe à Paris et s’empare du Cirque d’Hiver Bouglione pour le Stranger Things Festival, du 26 au 29 mai 2022 !

Communiqué

Plus de 1000m2 d’activités immersives inédites qui transporteront les fans dans l’univers de la série. Le Stranger Things Festival sera accessible gratuitement pour des sessions d’une heure.

Entre roller-disco, cheerleaders, sessions make-up, challenges aux bornes d’arcades, les fans plongeront dans les joies nostalgiques de la fin des années 80.

Mais méfiez-vous, d’Hawkins à Paris en passant par la Californie, le danger n’est jamais bien loin… et les plus braves d’entre eux pourraient avoir à affronter l’Upside Down !

La nouvelle saison, sobrement appelée Stranger Things 4, arrive ce vendredi 27 mai sur Netflix, 3 ans après la précédente. Elle fait déjà parlé d’elle par la longueur de ses épisodes (plus d’une heure pour les 9 épisodes )

Six mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt qui a semé terreur et désolation sur Hawkins. Encore titubants, nos amis se trouvent séparés pour la première fois – et la vie de lycéen n’arrange rien. C’est à ce moment de vulnérabilité qu’une nouvelle menace surnaturelle apparaît et, avec elle, un terrible mystère qui pourrait être la clé permettant de mettre fin aux horreurs du monde à l’envers.

Stranger Things 4, Volume 1 (épisodes 1 à 7) disponible le 27 mai et Volume 2 (épisodes 8 et 9) disponible le 1er juillet sur Netflix