This Is Us : avant Je Te Promets, 2 autres adaptations de la série

This Is Us…. en moins d’une saison, voire même rien qu’avec son premier épisode, la série avait conquis. L’histoire de Jack, Rebecca, Kevin, Kate et Randall dure maintenant depuis 5 saisons. Entre passé, présent et futur, This Is Us nous conte les liens du sang, du cœur, de l’âme, bouscule la narration, interroge sur les souvenirs, les leçons apprises, les erreurs, les échecs.

La série créée par Dan Fogelman a été un beau succès public et critique dans ses deux premiers saisons puis, petit a petit, s’est retirée des unes de magazine et de sites. En France, programmée sur 6ter en janvier 2018, elle ne s’est jamais vraiment imposé, étant même un petit flop d’audiences. M6 a retenté la série en prime time en avril 2020 encore sans succès.

Le 1er février, Je Te Promets démarre sur TF1, adaptation française de This Is Us. On crie à l’infamie pour ce remake. Et si vous ne le savez pas, deux pays ont déjà remaké la série : la Turquie et les Pays-Bas.

Bir Aile Hikayesi / 2018 / Fox Turkey

Cem et Reyhan sont les Jack et Rebecca version turque. Berk / Kevin n’est pas acteur mais égérie d’une grande marque. Mahur / Randall (il n’est pas noir dans la version turque) cherche son père adoptif. Beste / Kate doit gérer son surpoids également.

Dit Zijn Wij / 2019 / NPO

Johan et Anna sont Jack et Rebecca. Katja, Kasper et Edgar sont Kate, Kevin et Randall.

Je te promets / 2021 / TF1

Paul et Florence sont donc Jack et Rebecca. Notre Kevin Français n’est plus acteur mais… footballeur !

En regardant certaines scènes, on sent quand-même une grosse adaptation trait pour trait.

Voici des comparaisons et plus de détails dans cette vidéo.

A noter que This Is Us a un plan sur 6 saisons d’après Dan Fogelman, mais on ne sait pas si NBC voudra prolonger la vie des Pearson.