5 séries à très grand spectacle

Depuis quelques années, les séries télévisées semblent avoir supplanté les films du côté du plaisir des yeux. Si on met de côté les gros blockbusters cinéma, il y a du côté des grosses productions séries, des grands spectacles qui méritent le coup d’œil.

Voici une sélection de 5 séries qui sont incontournables pour vos rétines.

On commence par la sacro-sainte Game Of Thrones, terminée en 2019. La série de fantasy et d’aventures n’a pas démérité avec ses grandes séquences d’action. Pensez-y, dragons, chevauchées fantastiques, guerriers en quête de victoire, la série adaptée des romans de G.R.R.Martin ne recule devant rien pour offrir des scènes épiques.

On pense notamment à la bataille de Winterfell ou de Castle Back se dérouler sur les téléviseurs full HD voir les TV 4K. Le budget confortable de la série a été intelligemment utilisé pour offrir ni plus ni moins qu’une grande série d’aventures. Un coffret UHD est disponible depuis peu pour revivre la culte Game Of Thrones.

La seconde série se classe dans la même catégorie. C’est Vikings. La série qui met en scène les grandes épopées de Ragnar Lothbrok se dote de scènes particulièrement brutales et spectaculaires. Les exploits de ces vikings se sont terminés fin 2020. Durant 7 ans, on a suivi les voyages vers les grands espaces et les champs de bataille meurtriers. Les premières saisons sont disponibles sur Netflix et Prime Video.

On part dans tout autre chose avec Stranger Things. Alors qu’on attend toujours la saison 4, la série fantastique et science-fiction a abordé le passage à l’adolescence en mêlant l’horreur à l’action. Les monstres ne sont pas la seule attraction de la série de Netflix puisque la photographie est particulièrement soignée. L’ambiance des années 80, les néons, les brumes rougeâtres et les zones d’ombres où se tapissent les créatures de la série donnent un cachet assez spécial à Stranger Things.

On revient aux aventuriers avec A la Croisée des Mondes qui a vu sa saison 2 démontrer encore une fois que les mondes fantastiques des romans de Philipp Pullman sont faits pour nos rétines. Cittàgazze est le théâtre de conflits qui mêlent décors dantesques et pouvoirs mystiques. Fantômes, sorcières, anges et les fameux Daemons, ces animaux qui sont le reflet de nos âmes sont autant de créatures fantastiques qui peuplent la série. La saison 3 sera la dernière et sera proposée l’année prochaine sur OCS.

Enfin, terminons par une série où l’espace semble infini. Depuis plus de 40 ans, l’univers Star Wars est généreux avec nous en nous proposant des batailles de vaisseaux ou des visites de planètes étranges et fascinantes. The Mandalorian est la première série télévisée live de l’univers créé par George Lucas. Depuis deux saisons, les aventures du Mandalorian passionnent les spectateurs et prennent de plus en plus d’ampleur. Partie pour être une série référence de Star Wars, The Mandalorian se permet également d’utiliser une technologie pionnière en intégrant en temps réel des décors entièrement numériques. C’est en piochant dans le western, la science-fiction et l’aventure que The Mandalorian devient peu à peu, une série incontournable de ces dernières années. Elle est disponible en exclusivité sur Disney+.