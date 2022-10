House of the Dragon est-elle juste un soap fantasy sans prises de risque ?

House of the Dragon a pris le pari de continuer sur la lancée de sa grande sœur Game of Thrones. Alors que la saison 1 est terminée, on essaye de séparer le grain de l’ivraie.



Oui, Game of Thrones est déjà une série qui tire sa moelle de conflits entre personnages sans proposer des intrigues excessivement originales. Oui, les gens ont adoré et en ont fait une des grandes sagas sérielles de la décennie passée.



Avec House of the Dragon, on peut se poser la question de savoir si, derrière le vernis des réflexes soapesques, se cache une série bien plus grande.



Les Anneaux de Pouvoir a fait pale figure à côté de House of the Dragon mais pour les bonnes raisons ? Est-ce que Les Anneaux de Pouvoir n’installe pas tout simplement un univers qui sera bien plus important que celui de la préquelle de Game of Thrones ?



On en parle dans le podcast Serial Causeurs.







Pour ceux qui aiment la vidéo, le débat sur House of the Dragon est disponible sur le lien ci-dessous.