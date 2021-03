Superman & Lois épisode 3 : la famille, le football et des méchants (spoilers)

Superman & Lois, déjà renouvelée pour une saison 2, propose un épisode 3 moins porté sur l’action.

Alors que Jordan subit encore les attaques de petit noob qui a embrassait Sarah, il intégre l’équipe de football en utilisant un poil ses pouvoirs. Lana a des problèmes de couple et Lois subit les conséquences de sa curiosité envers Morgan Edge.

Il est intéressant de s’attarder sur le rôle des pouvoirs de Clark dans la vie quotidienne. Et cet épisode se penche sur l’intimité avec la super-ouïe de Superman. Après une scène de sauvatege plutôt impressionnante (et finalement bien faite pour l’envergure de la scène) mais parfaitement inutile dans l’intrigue, Clark est interrogé par ses enfants. comment arrive t-il à entendre que le pont s’effondrait en Chine ? A ce titre, Clark utilisera une autre fois son ouïe pour intervenir quand Jordan se fait malmener. S’engage alors une conversation sur l’intimité brisée si Clark tend un peu trop l’oreille. Le sujet restera sur le côté tout le long de l’épisode. Dommage.

Lois continue d’enquêter sur Morgan Edge. Après avoir interviewé une source proche, elle voit sa voiture incendiée. En tentant de sauver la source d’une agression, elle se retrouve face à un grand gaillard de deux mètres que Superman peine à éliminer. La scène où elle appelle Superman est bien fichue et rappelle celle de Lois au début de Batman V Superman. Est-ce que ce grand big bad guy est Metallo ? On ne sait pas mais… mais en fin d’épisode, il se fait tuer par une femme qui a… la vision laser de Superman !

L’épisode 2 nous avait introduit le Black Superman, Captain Luthor et sa Terre Parallèle, voici que cet épisode introduit une nouvelle méchante !

Clark et Lois sont vraiment très bien ensemble, on les sent complices et même Hoechlin respire la sympathie quand il joue Clark. L’épisode est sympathique, on notera juste que les parties avec Lana sont plombées et par le jeu fadasse d’Emmanuelle Chriqui et par les thématiques un peu moins intéressantes. Quand quelle adaptation le personnage de Lana Lang est intéressant ?

Superman & Lois sera en pause pendant deux mois après le cinquième épisode pour laisser place à Supergirl et sa dernière saison et que le tournage reprenne après un hiatus Covid-19.