Superman & Lois épisode 2 : des choix et des perspectives (spoilers)

Superman & Lois est déjà renouvelé pour une saison 2. La série va donc pouvoir développer tranquillement sa saison 1.



Après un premier épisode convaincant qui prend des décisions fortes, Superman and Lois doit donc raconter une histoire inédite. Et cet épisode poursuit la voie du pilote avec la continuation d’une saga qui va sûrement faire date dans l’univers de l’Homme d’Acier.



Lois commence son travail d’enquêtes sur les vraies motivations de Morgan Edge, Clark emmène Jordan à la Forteresse de Solitude pour lui présenter Jor-El et le sort de Krypton. Jonathan paye sa situation de nouveau au lycée et Captain Luthor continue son plan.





La photographie est toujours aussi contrastée, voire même un peu trop mais le visuel est toujours aussi soigné. Pas de grandes prouesses de Superman, mais surtout des combats nerveux et sans fausses notes. On sent les acteurs contents et fiers de leurs personnages. Il y a un naturel certain qui se dégage notamment entre Clark et Lois. L’alchimie est là !



Kyle Cushing, le mari de Lana, est un pur douche et il reste dans son rôle de mini-nemesis de Lois. On sent le personnage un peu à la Whitney dans Smallville, un petit con imbu de lui-même qui ne va pas plus loin. C’est surtout Morgan Edge qui nous est introduit, ce magnat est un bon compromis à l’absence de la figure classique de Lex Luthor.

A ce titre, les images d’Epinal de Superman continuent de disparaitre avec la démission de Lois du Daily Planet. Le haut-lieu de l’univers de Lois et Clark disparaitra donc sûrement… Elle rejoint la Gazette de Smallville après que Morgan Edge ait réécrit son article à charge.





Jordan n’est peut-être pas aussi puissant que Superman mais Clark souhaite quand même poursuivre les tests face à un Jor-El de synthèse (joué par Angus Macfadyen, vu dans Spartacus ou Chuck). On sent une belle fratrie également avec Jordan et Jonathan. Si les tensions sont palpables avec une certaine concurrence, on perçoit tout de même un soutien agréable entre les frères.

La grosse révélation vient après la démission de Lois. Captain Luthor laisse un pendentif au Général Lane. Alors que Luthor clame que Superman a détruit « sa planète », on voit dans un flashback un champ de bataille où Luthor et Lane font face à … un Superman loin d’être pacifique et vêtu du costume noir. Luthor viendrait donc d’une Terre parallèle ?

Des pistes intéressantes se dessinent pour Superman & Lois qui confirment tout le bien que l’on a envers ce projet.

PS : par contre, une photo promo nous montrait une scène entre Lana et Clark qui n’apparait pas dans l’épisode