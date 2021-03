WandaVision : un dernier épisode qui n’avait pas besoin de toutes les théories (spoilers)

Voici la fin de WandaVision, la série Marvel sur Scarlett Witch et Vision s’achève dans un combat final et sans trop de révélations. Attention spoilers sur l’épisode final.

Trop de théories tue l’attente?



Les théories se multipliaient un peu trop sur le Net pour qu’on puisse attendre une révolution de la part de WandaVision. L’épisode 7 n’avait pas voulu aller plus loin que ce qu’on imaginait déjà, à savoir que Wanda avait recréé un monde pour se venger du sort réservé au cadavre de Vision.



L’épisode 9 mise sur le combat Vision contre Vision et Wanda contre Agnes aka Agatha Harkness. Dans les deux cas, Vision blanc et Wanda doivent faire face à ce qu’ils ne sont pas.

Vision parvient à faire comprendre à l’autre Vision ce qu’il est et… il s’en va… Pour Wanda, la perspective de devenir Scarlett WItch se profile. Mais sous quelle forme pouvait-elle apparaître ?



C’est dans un cuir loin d’être écarlate, plutôt rouille, que Scarlett Witch se dévoile après sa victoire sur Agatha.





Cet ultime épisode intitulé Le Grand Final est finalement assez sage. Westview est libéré et Wanda décide d’arrêter les frais. La scène d’au-revoir n’est pas aidée par la musique, trop clichée, et seuls les gros fans des personnages auront de l’émotion.



Il faut avouer que le duo, s’ils font partie des fan-favorites, n’ont eu que très peu de temps pour qu’on s’y attache si on n’est pas assidus de l’univers Marvel en comics. A ce titre, la série WandaVision n’a pas révolutionné et bousculé la maison Marvel. Le caméo annoncé n’existe tout simplement pas. Les effets d’annonces ont joué contre la série qui n’avait pas besoin de tout ce remue-ménage. Quicksilver, joué par Evan Peters venu des X-Men, fait plouf ou pschitt, les Avengers sont aux abonnés absents. WandaVision a raconté sa propre histoire et c’est peut-être très bien comme ça.

Les détournements de séries étaient le petit plus agréable sans être une clé de l’énigme. Enigme qui n’existait pas vraiment d’ailleurs. WandaVision a raconté une histoire peut-être un peu trop long, mais assurément fraîche. Une saison 2 n’est pas nécessaire, l’histoire est bouclée. Sauf que.

Deux scènes post-crédits

Wanda se retire et à part la scène post-crédit qui met Rambeau en compagnie d’une Kree, rien ne présageait d’autres choses que de la nouvelle phase Marvel…

Après le premier générique, Monica Rambeau se retrouve face à une Kree qui lui dit qu’elle est une vieille amie de sa mère et qu' »il » veut la voir. On pense alors à Talos, à Captain Marvel et à la possible guerre entre Skrull et Kree !

Dans la seconde scène post-générique, au milieu des montagnes, Wanda est dans un chalet isolé. Mais, son double en Scarlett Witch analyse le livre des damnés, le Darkhold. Et elle entend les appels à l’aide de ses deux fils…

Saison 2 de WandaVision ? Vu le succès de la série et la politique Marvel, les suites ne sont pas que dans les idées.