Séries Mania 2021 : Jeune et Golri (OCS) et Germinal (Salto) triomphent

Compétition Française

C'est l'histoire de Prune, stand-uppeuse en panne d'inspiration, qui tombe amoureuse de Francis, vieux et dépité. Sauf que Francis a oublié de dire qu'il avait un enfant… Alma, minus et pas marrante. Prune devient belle-mère, alors qu'elle a 5 ans d'âge mental. Et que pour elle, cohabiter avec un enfant, c'est cauchemar. A moins qu'elle ne décide d'en faire le sujet de son spectacle, sans le dire à Francis bien sûr. C'est l'histoire d'une maternité moderne et détestée. Mais golri. Mais détestée.

À l'Opéra de Paris, Zoé, danseuse étoile de 35 ans à la carrière fulgurante, vit aujourd'hui dans l'excès : trop de fêtes, d'amants, d'angoisses…L'arrivée de Sébastien, nouveau Directeur de la Danse, flamboyant et ambitieux, l'oblige à se confronter à ses échecs. Lorsqu'il menace de la renvoyer, c'est un électrochoc : Zoé décide de se battre pour garder sa place. De son côté, Flora, danseuse noire de 19 ans, vient de rejoindre le Corps de Ballet en tant que remplaçante et n'a que quelques mois pour s'intégrer et faire ses preuves.

Un éclat de balle inopérable peut être fatal à tout moment à Idriss Toma, brillant avocat parisien, jusqu'alors allié incontournable des riches et des puissants. Conscient que la vie lui a offert une seconde chance, il retourne à Lille et s'associe à Nadia Ayad, avocate engagée et Jeanne Vanhoven, une ex-gloire du barreau. Avec l'aide de deux jeunes collaborateurs, ils mettent leur talent au service de celles et ceux que la machine judiciaire menace d'écraser.

Compétitions Comédies

Helen Tudor-Fisk, quinquagénaire fraîchement divorcée et licenciée, est contrainte d'accepter un emploi dans un petit cabinet miteux spécialisé dans les testaments et les homologations. Un brin antipathique et un peu asociale, elle tente de trouver sa place parmi des collègues tout aussi particuliers…

Compétition Format Court

Lorsqu'une bruiteuse de podcasts retourne chez elle pour régler la succession de sa défunte mère, elle découvre un sombre secret de famille et devient obsédée par la recherche de la vérité.

Prix du Public

Fin du 19ème siècle, Nord de la France. Étienne Lantier est engagé et logé par la famille Maheu pour travailler dans une mine de charbon à Montsou. Il tombe amoureux de Catherine, la fille Maheu, également courtisée par le violent Chaval. Au contact de mineurs, Etienne se révolte contre la misère dans laquelle ils sont maintenus. Lorsque la Compagnie des Mines baisse les salaires, Etienne incite à la grève : il est convaincu qu'un jour la classe ouvrière, encore en "germination", viendra à bout des injustices.