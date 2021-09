Nuit Jurassic Park / World le 16 octobre au festival Lumière de Lyon

Alors qu’on attend les premières images de Jurassic World : Le Monde d’Après, en salles l’été prochain, le Festival Lumière de Lyon propose une nuit spéciale Jurassic.

De 21h jusqu’à l’aube, passez une nuit entière en compagnie des dinosaures des sagas Jurassic Park et Jurassic World à la Halle Tony Garnier. Chaque année, 5.000 spectateurs venus de la France entière se retrouvent à Lyon et participent à la grande nuit du festival Lumière. Le concept.: toute une nuit de cinéma avec quatre longs métrages, un bar, des animations, un dortoir et un petit-déjeuner pour les plus téméraires !

Le réalisateur de Jurassic World : Fallen Kingdom Juan Antonio Bayona sera l’invité spécial de la nuit !

Au programme de la Nuit Jurassic :

Jurassic Park ­de Steven Spielberg (1993, 2h08)­

Le Monde perdu de Steven Spielberg (1997, 2h09)

­Jurassic World­ de Colin Trevorrow (2015, 2h04)

Jurassic World : Fallen Kingdom ­de Juan Antonio Bayona (2018, 2h08)

La Nuit Jurassic 20€ au lieu de 25€ en vous accréditant au festival Lumière. Vous bénéficierez aussi d’un tarif préférentiel sur toutes les projections et événements, avec des séances offertes et d’autres avantages.

L’accréditation est offerte pour les moins de 25 ans !

Suivez le lien pour la billeterie.