Séries Illimitées : le livre sur les séries à offrir pour Noël

Parler de séries, c’est ce qu’on fait ici depuis 10 ans, mais quand il faut faire un livre, il y a des courageux qui le font et ça donne Séries Illimitées, aux éditions Marabout.

Séries Illimitées n’est pas un livre sur l’émission de Frédéric Joly. Oui, il y avait une émission sur les séries télé, diffusée en 1998 sur France 2, assez tard le soir avant un épisode de MillenniuM !

Le livre Séries Illimitées est l’œuvre du collectif L’Arrière Cuisine, qui est un blog d’amateurs de bonnes choses que ce soit cinéma, musique, littérature, sport, politique, cuisine et collection de pogs (comme il est écrit sur le site).

Ce sont donc des blogueurs comme peut-être vous, mais surtout comme moi ! Donc ils ont réussi à sortir un livre ! Eux ! Les enfoirés.

Après le Ciné Club Sandwich consacré au cinéma, voici donc un livre entièrement consacré aux séries (tout tombe sous le sens). Au programme, près de 300 pages sur 213 séries que tout le monde connaît, mais que personne n’a peut-être voulu voir.

La quatrième de couverture prévient du style. C’est de l’humour à foison, avec des références un poil rincées (pour WandaVision, dire que Wanda a appris le français avec des VHS de Hélène et les Garçons, c’est bas du front) ,qui fait presque passer le livre pour une œuvre d’il y a 15 / 20 ans, mais on leur pardonne. La bienveillance et la bonne humeur ont primé sur un contenu hautement informatif, boursouflé d’analyses, qu’on trouve beaucoup trop souvent depuis que certaines plumes se sont dit qu’il fallait absolument sortir un livre sur les séries.

Ouvrons ce pavé et découvrons une liste impressionnante de séries cultes ou de classiques. The Wire, The Office ? Check. Veep, The OA ? Check. Buffy, Dawson ? Check. Westworld, 13 Reasons Why ? Check. Si on devait résumer la sériephile par 213 séries, elles seraient dans ce livre. C’est une liste large et pertinente de ce qu’il faut avoir vu pour s’en sortir plutôt bien dans les discussions séries.

La maquette est léchée, c’est coloré, rempli d’informations à droite et à gauche, on sent un vrai travail graphique sur la forme. Concernant le fond, on peut tiquer. L’humour bon enfant est un peu trop présent. Pour un sériephile comme moi, c’est un peu en faire trop et ça ne rend pas justice aux sujets. Pour un simple amateur de séries qui aiment bien en regarder une sans savoir qui est Damon Lindelof, c’est le cadeau idéal.

Chaque série a droit à son résumé made in Arrière Cuisine, des critères d’évaluation personnalisés à chacune, les points forts, les points faibles, un encart Le Saviez-Vous et des infos sur ce qu’on aimerait après avoir vu telle ou telle série. C’es plutôt malin de fournir de multiples arguments sous une forme aussi vaste. Mais sur ces 213 séries, il semblerait que certains auteurs n’aient tout simplement pas vu la série dont ils traitent car les résumés sont plutôt faibles, mensongers ou tout simplement trop décalés pour être pertinents. L’humour omniprésent est un point faible comme un point fort. Si on apprécie les bons mots sur certaines fiches (la page de The Office est excellente), on sent un manque d’inspiration flagrant pour combler les rubriques ou pour camoufler une méconnaissance manifeste de la série.

Ce jugement de valeur est très subjectif. Je ne suis pas client de ce genre de livres, mais il trouvera assurément sa place dans la bibliothèque de beaucoup. C’est frais, malin, même un peu ludique avec toutes ces différentes idées ça et là (quiz, chronologie, top) et plutôt exhaustif !

J’oubliais la préface d’Alexandre Astier. Pas de chance, je ne le supporte pas du tout, mais bien joué d’avoir eu cet homme pour débuter le livre !

Séries Illimitées, aux éditions Marabout, 32 euros, 286 pages !