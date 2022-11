Indiana Jones 5 se dévoile

Attendu pour juin 2023 en France, le cinquième volet des aventures d’Indiana Jones se dévoile enfin. Steven Spielberg laisse la main à James Mangold (Logan) pour cet ultime (?) volet des aventures de l’archéologue joué par le grand Harrison Ford.

Le magazine Empire a dévoilé des informations sur le prochain volet qui voit indiana jonesFord revenir à 80 ans sous le chapeau du personnage.

Check out @empiremagazine exclusive image of Harrison Ford as Indiana Jones, returning to theaters in 2023. pic.twitter.com/CFLRHneS7a — Indiana Jones (@IndianaJones) November 18, 2022

Indiana Jones 5 opposera à nouveau Indy aux nazis et ce, en 1969 ! Le film n’a pas encore de titre officiel mais on apprend que le contexte dans lequel se déroulera le film est centré sur la course vers la Lune, pleinement en marche. Les Américains veulent vaincre les Russes et des scientifiques nazis sont derrière le programme d’alunissage.

On sent que le film parlera de l’Opération Presse-Papiers qui a vu les Américains récupérés certains scientifiques des camps de la mort pour mener à bien leurs projets. Indiana Jones sera surtout opposé au grand méchant du film, Voller, joué par Mads Mikkelsen. Le personnage est inspiré par Wernher von Braun, ingénieur nazi devenu ingénieur de la NASA. Il sera épaulé par Boyd Holbrook (The Predator, Sandman) qui joue Klaber.





En attendant un premier trailer pour voir de nos yeux les derniers pas du vieillissant Harrison Ford, vous pouvez vous procurer ce numéro spécial Preview d’Empire dans les boutiques spécialisées.

Indiana Jones 5 le 28 juin 2023 en salles