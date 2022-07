Donjons & Dragons : L’honneur des voleurs, bande-annonce !

Donjons & Dragons revient au cinéma pour essayer de redonner un nouveau souffle à l’heroic fantasy.

Après un premier film en 2000 qui n’a pas laissé de bons souvenirs, la franchise n’allait pas se relever de cet affront. Du moins au cinéma car le marché de la vidéo à plonger dedans comme pour Cœur de Dragons (4 films au total). 2 suites ont été produites : Donjons et Dragons, la puissance suprême (2005) et Donjons et Dragons 3, le livre des ténèbres (2012).

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves est réalisé par John Francis Daley et Jonathan M. Goldstein, le duo derrière les comédies Comment tuer son boss ? 1 et 2 et Spider-man : Homecoming. Et on ne peut pas dire que le genre leur échappe car la bande-annonce frôle la comédie.

Un voleur beau gosse, une bande d’aventuriers improbables entreprennent un casse épique pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal lorsqu’ils s’attirent les foudres des mauvaises personnes.

Au casting, on retrouve Chris Pine (Star Trek), Michelle Rodriguez (Lost), Justice Smith (Jurassic World : Fallen Kingdom), Regé-Jean Page (Bridgerton), Hugh Grant (4 Mariages et un enterrement) et Sophia Lillis (Ça).

La bande-annonce n’est vraiment pas engageante avec un style qu’on n’avait plus vu depuis 15 ans. On ne connait pas le budget mais le visuel fait un peu cheap. Le bestiaire et l’univers ont l’air proche d’un Narnia ou d’un Harry Potter, reste que le ton semble un poil léger. C’est aussi osé puisque les films d’aventures de ce type sont souvent trop sérieux.

Il faudra avoir la motivation à fond et la curiosité aiguisée pour aller voir Donjons & Dragons : L’honneur des voleurs dès le 1er mars 2023.