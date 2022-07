[SDCC] Sarah Michelle Gellar (Buffy) sera dans la série dérivée Teen Wolf : Wolf Pack

Après 6 saisons, Teen Wolf reviendra sous forme de film pour Paramount+. Mais ce n’est pas tout. Une série dérivée appelée Wolf Pack va arriver.

C’est lors du panel pour le film Teen Wolf que Jeff Davis, le créateur et showrunner a précisé que Buffy contre les Vampires était une grosse influence pour sa série. C’est d’ailleurs sur ses mots que Sarah Michelle Gellar vient sur scène pour annoncer qu’elle rejoint le casting de Wolf Pack en tant que détective privée.

Sarah Michelle Gellar Trades Vampires for Werewolves as She Joins Expanding Teen Wolf Universe https://t.co/ZdfhAWNIhD

— Xuenou (@xuenou) July 22, 2022