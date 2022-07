Marvel : dates de sortie et trailers des phases 5 et 6 du MCU (Wakanda Forever, Blade, Les 4 Fantastiques…)

Marvel Studios n’en a pas fini avec les Avengers puisqu’après Endgame, il y aura bien de nouveaux films de la troupe en phase 6 !

Alors que la phase 4 se déroulait presque un peu timidement, elle se terminera avec l’attendu Black Panther 2, Wakanda Forever. C’est lors de son panel au San Diego Comic-Con, que Marvel a aussi dévoilé son calendrier complet pour les 4 ans à venir et des trailers pour She-Hulk côté séries, Wakanda Forever ou encore Les Gardiens de la Galaxie volume 3 !

Phase 4

9 NOVEMBRE 2022 – BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

De Ryan Coogler

Black Panther 2 conclura cette phase 4 qui contenait les films suivants :

Phase 5

15 FEVRIER 2023 – ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA

De Peyton Reed

Dans ce premier visuel, on retrouve Paul Rudd et Evangeline Lilly en Ant-man et la Guêpe, ainsi que Cassie, la fille de Ant-man, jouée par Kathryn Newton. Mais on voit aussi pour la première fois, Kang, incarné par Jonathan Majors.

3 MAI 2023 – LES GARDIENS DE LA GALAXIE 3

De James Gunn

26 JUILLET 2023 – THE MARVELS

De Nia DaCosta

Retour de Captain Marvel avec sa petite bande !

1er NOVEMBRE 2023 – BLADE

De Bassam Tariq

16 FEVRIER 2024 – FILM SANS TITRE

3 MAI 2024 – CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER

De Julius Onah

Avec Anthony Mackie

26 JUILLET 2024 – THUNDERBOLTS

Cette nouvelle bande de super-héros est plutôt orienté bad guys.

Countessa Valentina (Julia Louis-Dreyfus) est la cheffe de ce gang où on retrouve Yelena Belova (Florence Pugh). On devrait y retrouver Baron Zemo (Daniel Brühl), Taskmaster (Olga Kurylenko), Abomination (Tim Roth), Ghost (Hannah John-Kamen), et peut-être le Winter Soldier (Sebastian Stan).

Phase 6

On sait encore peu de choses sur cette phase 6, encore qu’elle comportera deux nouveaux films sur les Avengers ! Les 4 Fantastiques feront aussi leur entrée en inaugurant cette nouvelle phase prévue fin 2024.

8 NOVEMBRE 2024 – FANTASTIC FOUR

14 FEVRIER 2025 – FILM SANS TITRE

Possiblement Thor 5 !

2 MAI 2025 – AVENGERS: THE KANG DYNASTY

25 JUILLET 2025 – FILM SANS TITRE

7 NOVEMBRE 2025 – AVENGERS: SECRET WARS

Phase 7

13 FEVRIER 2026 – FILM SANS TITRE

1er MAI 2026 – FILM SANS TITRE

24 JUILLET 2026 – FILM SANS TITRE

6 NOVEMBRE 2026 – FILM SANS TITRE

Il y a de fortes chances que Marvel garde d’autres informations pour sa propre convention, la D23, qui aura lieu du 9 au 11 septembre.