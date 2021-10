SCREAM : bande-annonce, synopsis et infos – Au cinéma le 12 janvier

25 ans après le premier film, Scream revient. On reprend les mêmes et on rererecommence ?

Sorti aux USA, le20 décembre 1996 et en France en pleine Fête du Cinéma le 16 juillet 1997, Scream de Kevin Williamson et Wes Craven a revigoré le genre du slasher et même tout le plan du cinéma d’épouvante et d’horreur pendant de longues années.

Sidney Prescott était devenue la Final Girl d’une nouvelle génération. Après deux suites mises en chantier rapidement (1997 et 2000) et un legacyquel (ces revivals sous forme de reboot), Scream 4 (2011), il y a eu une suite TV sans le casting original (du moins, les survivants) pour MTV avec 2 saisons très moyennes et une saison 3 rebootée (on suit ?) pour VH1 entre 2015 et 2019.

Après toutes ces parenthèses, Scream 5 intitulé simplement Scream se voudra donc une suite qui repose les bases pour une nouvelle génération tout en faisant des coups de coude aux fans de la première heure.

Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers) et David Arquette (Dewey Riley) reprennent leurs rôles emblématiques dans Scream aux côtés de Melissa Barrera (Vida, In The Heights), Kyle Gallner (Impulse / Flash dans Smallville), Mason Gooding (Booksmart, Everything’s Gonna Be Okay et Love, Victor), Mikey Madison (Better Things), Dylan Minnette (13 Reasons Why), Jenna Ortega (Jane The Virgin, You saison 2), Jack Quaid (The Boys), Marley Shelton (Scream 4), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers) et la française Sonia Ammar (Jappeloup).

Ce cinquième Scream est réalisé par Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett à qui on devait le réjouissant Ready or Not. Au script, James Vanderbilt, auteur également de celui de Ready or Not.

On espère que ce Scream sera faire honneur au premier, à la trilogie original et sortir de la modernité du Scream 4 qui fait déjà vieux 10 ans après. Et pourquoi pas faire enfin mourir Sidney ?

Réponse le 12 janvier dans nos salles de cinéma.