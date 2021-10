The Flash : un premier teaser pour le film attendu en 2022

Après un Justice League version Snyder qui a remis Flash dans la droite lignée et un DCU éclaté, voici les premières images très attendues de The Flash, le film entièrement centré sur le héros joué par Ezra Miller.

Signé Andy Muschietti (It), The Flash sera inspiré par les événements du comics Flashpoint à savoir un Multivers on ne peut plus concret. Après plusieurs tentatives (le crossover du Arrowverse, des bribes dans Batman v Superman et Justice League), voici enfin l’histoire qui pourrait ouvrir des dizaines de portes sur les futurs possibles pour DC au cinéma.

Outre Ezra Miller dans le rôle de Barry Allen, nous retrouverons 2 Batman avec Michael Keaton qui reprend le costume abandonné en 91 avec Batman Returns de Tim Burton et Ben Affleck qui a remis le couvert pour apparaitre dans le film.



Supergirl (Sasha Calle) est aussi au rendez-vous ! The Flash s’annonce donc être un gros rendez-vous de superhéros.

Bonjour Supergirl.

Faut attendre la version def avec retouches/Sfx , mais why not. pic.twitter.com/gApAzde5Aq — ➡️ Dr Blackathan 💯 (@Chandleyr) June 20, 2021

En attendant le 2 novembre 2022, voici les premières images de The Flash dévoilées lors du DC FANDOME.